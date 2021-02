Un match des étoiles de la NBA est dans l'air

La NBA et l’Association des joueurs ont conclu une entente relative à la présentation d’un match des étoiles qui aura lieu le 7 mars à Atlanta.

C’est ce qu’a indiqué le site The Athletic, jeudi. Celui-ci tout comme le réseau ESPN ont ajouté que les deux parties concernées souhaitent organiser un duel opposant les meilleurs joueurs des associations Est et Ouest, ainsi qu’un concours de «slam dunk» et de tirs de trois points compris dans les festivités.

Initialement, la classique devait se dérouler à Indianapolis, du 12 au 14 février, mais en novembre, le projet a été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19. Le Bankers Life Fieldhouse, domicile des Pacers, accueillera l’événement en 2024. L’an prochain, l’événement se tiendra à Cleveland, tandis que Salt Lake City recevra les étoiles en 2023.

Pour 2021, ESPN avait rapporté à la fin janvier que la ligue souhaite tenir le match à Atlanta, avec le soutien des collèges et universités historiquement noirs (HBCU).