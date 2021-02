Une confiance à géométrie variable

Le gouvernement Legault dit faire confiance aux Québécois dans le respect des mesures sanitaires pour contrer la pandémie. Interrogée mercredi par les partis d'opposition sur l’absence de barrages entre les régions, la ministre Guilbault a mentionné qu’elle s’en remettait à la bonne foi des Québécois depuis le début de la crise. Vraiment? Voici plusieurs exemples qui nous permettent d’en douter.

D’abord, qu’on soit pour ou contre les contrôles entre zones rouges et orange, là n’est pas le débat, mais il y a un manque de cohérence entre les mesures très musclées que François Legault exigeait du gouvernement Trudeau pour protéger les frontières et les mesures qu’il est prêt à appliquer pour éviter que le virus et ses variants ne se transmettent entre régions, notamment lors de la semaine de relâche.

D’un côté, il blâme Justin Trudeau qui a tardé à imposer un contrôle plus strict aux Québécois qui voulaient voyager par avion et, d'un autre, il fait exactement ce qu’il reprochait au premier ministre du Canada, soit simplement de ne pas recommander les déplacements entre régions.

Deux classes de Québécois

Rappelez-vous qu’avant que le gouvernement fédéral annonce aux voyageurs une quarantaine obligatoire de trois jours à l’hôtel en attendant les résultats de leurs tests, le premier ministre du Québec ne réclamait rien de moins qu’une quarantaine obligatoire surveillée de 14 jours à l’hôtel aux frais des voyageurs, même s’ils représentent à peine 2% des éclosions de COVID-19 au Québec.

Est-ce à dire que François Legault fait davantage confiance aux Québécois qui voyagent en auto que ceux qui voyagent en avion, qu’il est plus facile de critiquer l’inaction des autres que celle de son propre gouvernement, ou qu’on gouverne davantage par sondages sur la popularité des mesures que par prudence?

Et que dire du couvre-feu! Si le gouvernement Legault a tant confiance aux Québécois, pourquoi déploie-t-il autant de policiers à le faire respecter partout au Québec? Est-ce les lucratifs constats d’infraction variant entre 1500 et 6000$ qui feraient pencher la balance?

Je sais, ce n’est pas facile de gouverner en tant de pandémie. Certains diront que je suis de mauvaise foi, mais il est normal de s’interroger sur les décisions qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Je pense que le gouvernement Legault a confiance en la bonne foi des Québécois lorsque ça fait son affaire et lorsque ça le sert bien.

Reste à voir si, après la pandémie, les Québécois maintiendront encore longtemps cette grande confiance qu’eux ont vraiment envers notre premier ministre.