Une occasion en or pour Nathalie Roy

Autrefois, on disait « pauvre comme Job ». « Pauvre comme un artiste » serait davantage de mise aujourd’hui, surtout qu’on ne sait même plus qui était Job.

Malgré tout le glamour entourant notre showbusiness, la plupart des artistes que je connais travailleraient volontiers au salaire minimum. Même si le Québec compte quelques « grosses vedettes », le revenu moyen dans les arts et le spectacle n’est que de 32 329 $. Seuls les commis de magasin et les travailleurs de la restauration et de l’hôtellerie gagnent moins que les artistes et les artisans.

La télévision et le cinéma ont permis à quelques dizaines d’auteurs et peut-être à 200 acteurs et actrices de bien gagner leur vie, mais du côté des écrivains qui publient des livres, c’est presque la misère. Sur les 1600 qui composent l’Union des écrivains du Québec (UNEQ), une trentaine gagnent plus que le salaire moyen des Québécois (49 312 $). Les autres vivotent ou crèvent de faim.

La semaine dernière, Suzanne Aubry, présidente de l’UNEQ, a lancé un appel pressant pour que le gouvernement du Québec révise les lois sur le statut de l’artiste. Épaulée par Serge Turgeon, alors président de l’Union des artistes, la ministre des Affaires culturelles de l’époque, Lise Bacon, avait réussi à faire adopter ces lois établissant le « statut d’artiste ». Le Québec fut le premier État au monde à reconnaître aux artistes un authentique statut professionnel.

Pourquoi deux lois ?

La révision de ces deux lois faisait partie de la politique culturelle du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Faisant acte de foi dans la culture dès son élection, le premier ministre François Legault a emboîté le pas et nommé deux anciennes ministres de la Culture, Liza Frulla et Louise Beaudoin, pour instruire une consultation et proposer des recommandations. Comme elles n’ont rien fait depuis le début de la pandémie, elles n’auraient plus de temps à consacrer à l’affaire, semble-t-il. À moins qu’à Québec, on n’y voie plus d’urgence...

Pourquoi deux lois ? Ceux à qui j’ai posé la question n’ont pu me répondre, mais tous croient qu’elles pourraient aisément être fondues en une seule. En gros, la première loi (S-32.1) comporte pour les artistes et les producteurs certaines contraintes de négociation dont l’autre loi est exempte. Celle-ci (S-32.01) reconnaît le statut professionnel des artistes des arts visuels et des métiers d’art ainsi que des écrivains, mais elle n’impose aucune contrainte réelle aux diffuseurs et aux éditeurs. C’est la raison pour laquelle l’UNEQ et les écrivains deman-dent de se retrouver sous le chapeau de l’autre loi où se trouvent leurs collègues dramaturges et scénaristes.

Bon test pour madame Roy

Quant à l’Union des artistes, elle voudrait que la loi oblige tous les producteurs et diffuseurs, membres ou non d’une association, à respecter les conventions collectives existantes, ce qui n’est pas le cas actuellement. Sophie Prégent, présidente de l’UDA, trouve indécent que des producteurs et des diffuseurs, qui sont subventionnés par l’État et qui jouissent de généreux crédits d’impôt, ne soient sujets à aucune reddition de comptes.

La révision des deux lois (ou leur refonte en une seule) constituerait une occasion en or pour Nathalie Roy de faire oublier que c’est sa collègue, l’intrépide députée d’Iberville, Claire Samson, que le milieu avait d’abord vue comme titulaire des affaires culturelles. Dois-je aussi rappeler à Madame Roy que Lise Bacon avait mis son siège en jeu lors de la présentation des deux lois sur le statut de l’artiste à l’Assemblée nationale.