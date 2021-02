Une ville, un livre: le roman Le lièvre d’Amérique sélectionné

Le lièvre d’Amérique, de Mireille Gagné, a été sélectionné pour la troisième édition de l’initiative Une ville, un livre, où les citoyens de Québec sont invités à lire une même œuvre.

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

Le premier roman de l’auteure originaire de L’Isle-aux-Grues sera au centre d’une série d’activités qui seront dévoilées le 1er mars.

Le lièvre d’Amérique est une fable moderne qui raconte l’histoire de Diane, qui se transforme après avoir subi une mystérieuse intervention chirurgicale. Elle se sent devenir plus forte et se transforme peu à peu en lièvre d’Amérique.

Le roman de Mireille Gagné a été finaliste du Prix Les Inrockuptibles, catégorie Premier roman et finaliste du Prix Wepler qui récompense un auteur contemporain. Il a aussi fait partie de la liste préliminaire pour le Prix des libraires du Québec.

Le lièvre d’Amérique a été retenu pour ses qualités littéraires, son potentiel à rejoindre un large lectorat et l’universalité des thèmes qu'il aborde.Un beau désastre (Christine Eddie), Shuni (Naomi Fontaine) et Les constellées (Daniel Grenier) faisaient partie du quatuor de finalistes.

Les chars meurent aussi, de Marie-Renée Lavoie et la BD La petite Russie, de Francis Desharnais, avaient été sélectionnées en 2019 et 2020.

L’initiative Une ville, un livre a été créée en 1998 à Seattle et elle se déploie dans 400 villes à travers le monde. Toutes les informations sur le volet Québec sont en ligne à l’adresse unevilleunlivre.ca.