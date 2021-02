Premier contact entre l'ONU et l'armée birmane depuis le coup d'État

Christine Schraner Burgener, envoyée spéciale de l'ONU pour la Birmanie, a eu un premier contact avec les militaires.

Elle a « clairement exprimé notre position »: mettre un terme au coup d’État et libérer les personnes détenues, a indiqué vendredi à la presse, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Mais le Conseil de sécurité n’a pas formellement condamné le putsch dans sa déclaration commune, Chinois et Russes s’opposant à une telle prise de position.

La Chine reste le principal soutien de la Birmanie aux Nations unies, où elle a contrecarré toute initiative contre l’armée au moment de la crise des musulmans rohingyas.

Une réunion en ligne s’est aussi tenue vendredi entre les autorités birmanes et plusieurs diplomates et ambassades étrangères, selon le journal Global New Light of Myanmar, détenu par l’État.

« Le gouvernement comprend les préoccupations de la communauté internationale sur la poursuite du processus de transition démocratique » du pays, a déclaré le ministre de la Coopération internationale Ko Ko Hlaing lors de cette réunion, selon le journal.

L’Union européenne et les États-Unis font planer la menace de sanctions depuis les premières heures du coup d’État.

Écrivains, moines, étudiants, activistes, députés, responsables locaux: l’armée a multiplié les arrestations.

Win Htein, proche d’Aung San Suu Kyi, qui a passé plus de vingt ans en détention sous la junte, de 1989 à 2010, a été arrêté vendredi.