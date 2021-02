De joueurs de football à acteurs

Tom Brady disputera dimanche le 10e Super Bowl de sa longue et prolifique carrière. Mais saviez-vous que le célèbre quart-arrière a fait quelques apparitions au cinéma, notamment dans la comédie Ted 2 aux côtés de son bon ami Mark Wahlberg ? Il n’est pas le seul joueur de football à avoir flirté avec Hollywood, puisque plusieurs anciennes vedettes de la NFL se sont converties en acteurs après avoir accroché leurs crampons. En voici huit.

Dan Marino dans Ace Ventura

Dan Marino, le quart-arrière légendaire des Dolphins de Miami, a joué son propre rôle à quelques reprises au grand écran, dont notamment aux côtés de Jim Carrey dans la comédie Ace Ventura mène l’enquête, en 1994. On l’a aussi aperçu dans les films Le petit Nicky et Mauvais garçons 2.

Brett Favre dans Marie a un je-ne-sais-quoi

Comme Dan Marino, Brett Favre est considéré comme l’un des meilleurs quarts-arrières de l’histoire de la NFL. L’ancien joueur vedette des Packers de Green Bay qui a remporté le Super Bowl en 1996 a joué son propre rôle aux côtés de Cameron Diaz dans la comédie Marie a un je-ne-sais-quoi, qui a pris l’affiche en 1998.

O.J. Simpson dans L’agent fait la farce

Avant ses démêlés judiciaires, l’ex-joueur de football O.J. Simpson a incarné le malchanceux agent Nordberg dans la trilogie de comédies L’agent fait la farce, aux côtés du Canadien Leslie Nielsen. L’ancien demi-offensif des Bills de Buffalo et des 49ers de San Francisco a d’ailleurs mené une courte carrière d’acteur à Hollywood avant d’être accusé des meurtres de son ex-femme Nicole Brown et de Ronald Goldman en 1994. On l’a notamment vu dans les films La tour infernale (1974) et Les Mercenaires (1976).

Jim Brown dans Les héros du dimanche

Après avoir fièrement porté les couleurs des Browns de Cleveland pendant huit ans (de 1957 à 1965), Jim Brown a mis fin à sa carrière de joueur en 1966 en acceptant un rôle dans le film de guerre Les douze salopards, avec Charles Bronson et John Cassevetes. Multipliant les rôles à Hollywood dans les années 1970 et 1980, il a renoué avec le football en 1999 en jouant le rôle d’un entraîneur dans l’excellent drame sportif Les héros du dimanche d’Oliver Stone, qui nous amène dans les coulisses d’une équipe de la NFL.

Bubba Smith dans les films Académie de police

De joueur de football à acteur dans les comédies cultes Académie de police : c’est de cette façon pour le moins originale que Bubba Smith a réorienté sa carrière après avoir pris sa retraite comme ailier défensif dans la NFL (il a joué notamment pour les Colts de Baltimore et les Raiders d’Oakland). Entre 1984 et 1989, Smith a interprété le personnage du sergent Moses Hightower dans les six premiers films de la série Académie de police.

Tom Brady dans Ted 2

Il est trop tôt pour savoir si Tom Brady sera tenté par une nouvelle carrière devant la caméra quand il prendra sa retraite du football. Chose certaine, le légendaire quart-arrière de 43 ans, qui défend cette année les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay après avoir joué pendant 20 ans pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a déjà fait quelques apparitions au petit et au grand écran, notamment dans la comédie Ted 2. Il faut savoir que l’acteur Mark Wahlberg, qui joue le rôle principal du film, est un ami de longue date de Brady et grand fan des Patriots.

Carl Weathers dans Rocky

On le connaît surtout pour son personnage du boxeur Apollo Creed, l’ennemi puis ami de Rocky Balboa dans la populaire série de films Rocky. Mais avant de devenir acteur à Hollywood et de jouer dans plus d’une cinquantaine de films et de séries télé, Carl Weathers a mené une courte carrière comme joueur de football, d’abord pour les Raiders d’Oakland (en 1970 et en 1971), puis pour les Lions de la Colombie-Britannique, dans la ligue canadienne (de 1971 à 1973). Toujours actif comme acteur, il a récemment joué dans la série télé de Star Wars Le Mandalorien.

Deion Sanders dans Les fanatiques des Celtics

Athlète aux multiples talents (il a joué plusieurs saisons dans la NFL, mais aussi dans la Ligue majeure de baseball), Deion Sanders peut se vanter d’être le seul sportif au monde à avoir disputé des matchs de Super Bowl et de la Série mondiale. Véritable touche-à-tout, l’ancien joueur des Falcons d’Atlanta et des Cowboys de Dallas a sorti un album rap en 1994, a participé à une émission de téléréalité en 2008 et a joué son propre rôle en 1995 dans le film Celtic Pride, une comédie qui met en scène des fans finis des Celtics de Boston.