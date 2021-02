Décrochage massif des enseignants: une conséquence de l’absurdité bureaucratique?

Une enquête récente menée au niveau des plus grands Centres de services scolaire de la belle province, par un média québécois respecté, fait état d’une tendance à la hausse de la défection des enseignants au cours des cinq dernières années.

Le signal de détresse sans cesse lancé par ces professionnels au bord du gouffre a souvent été noyé dans un optimisme à toute épreuve affiché par les décideurs. Le problème n’est pas tant que les enseignants se désintéressent de leurs élèves ou qu’ils n’aiment plus pratiquer leur beau métier, mais les commentaires désobligeants, les taches connexes et l’absurdité bureaucratique ont grugé le peu d’énergie que les élèves ont laissé.

Les articles les plus lus sur le sujet regorgent de témoignages d’enseignants ayant quitté ou sont sur le point d’abandonner parce qu’ils ont l’impression de faire plus autre chose qu’enseigner.

Les commentaires qui suivent et pour ne rien arranger, se résument le plus souvent à un acharnement contre des « heureux » qui se victimisent pour forcer la main au système; ce qui expliquerait, s’il en était besoin, le non aboutissement des négociations avec les syndicats d’enseignement et le sentiment d’incompréhension qu’éprouvent bon nombre de collègues.

Des exemples

Dans le but d’améliorer les conditions d’apprentissages des acteurs les plus importants du système et de tenir la promesse de créer de nouveaux « citoyens numériques », le gouvernement a fait l’acquisition, au cours de l’année 2018, de kits de robots éducatifs et de portables pour les mettre au service des CSS.

En 2020, pandémie oblige, les enfants ont été contraints de suivre des cours à distance et dans un souci égalitaire, ceux qui ne disposaient pas de matériel informatique adéquat devaient en être pourvus. Le gouvernement a donc débloqué la somme de 150 M$ pour l’achat de tablettes; sauf que la pomme et les mBot ne sont pas compatibles, déplore une enseignante.

Lourdeur dans le système

Les employés des CSS sont obligés de remplir un sondage pour confirmer qu’ils ont bien pris connaissance de la nouvelle politique sur la sécurité de l’information dans le cadre de la nouvelle loi traitant du sujet. Le texte, écrit dans un langage hautement technique, n’est pas facile à comprendre. Après plusieurs tentatives infructueuses, certains ont rempli le sondage seulement pour avoir la paix.

D’autres, comme Mélanie Béliveau enseignante d’anglais au secondaire, estiment devoir comprendre avant de donner leur adhésion sur un dossier aussi important et la grogne dû à une tension inutile, s’installe entre les collègues.

Quelques profs de français, cumulant plusieurs années de professionnalisme, ont été approchés mais eux non plus n’en comprenaient pas grand-chose. On dirait que comme pour le système de paie, il faut un autre Bac pour communiquer de manière intelligible avec la bureaucratie.

Enseigner est à bien des égards, énergivore. Certains pourraient durer plus longtemps et passer une meilleure semaine des enseignants si l’administration ne se destinait pas à alourdir systématiquement leur tâche.

Jean Willer Marius, Enseignant

Gatineau