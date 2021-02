Déjà l’heure de la revanche

Le Canadien s’est donné comme mandat de ne pas perdre deux matchs de suite cette saison.

Jeff Petry en avait fait mention après le revers aux mains des Flames, la semaine dernière. Vendredi, c’est Paul Byron qui a ramené cette mission sur le tapis.

« Hier [jeudi], nous n’avons pas donné notre meilleur effort. On peut jouer beaucoup mieux, a martelé l’attaquant du Canadien par le biais d’une visioconférence. C’est à nous d’imposer notre rythme, notre style et notre intensité. »

Surpris par les Sénateurs jeudi soir, Byron et ses coéquipiers auront rapidement l’occasion de venger ce revers inattendu cet après-midi, dès 13 h. La troupe de Claude Julien rendra la politesse à ses voisins en leur rendant visite à Ottawa.

« C’est le moment de répondre, a soutenu Byron. On sait que les Sénateurs sont une équipe qui travaille fort. Il y a une certaine rivalité entre les deux équipes, alors ça a toujours été le cas contre nous. »

Plus engagés près du filet

Pour augmenter leurs chances de ramener les Sénateurs à l’ordre, les Montréalais devront mettre leur attaque massive en marche. Marquer des buts à la pelletée (7) en infériorité numérique est remarquable, mais cette unité n’est habituellement pas celle à laquelle on doit se fier pour produire.

Le Tricolore affiche un taux plus que respectable de 21,4 % (9 en 42) en supériorité numérique. Toutefois, il n’a fait bouger les cordages qu’une fois en 16 tentatives dans les quatre derniers matchs.

Pour tenter de remédier à la situation, Julien a consacré une vingtaine de minutes de son entraînement à cet aspect du jeu vendredi matin. Évidemment, obtenir du succès dans les cercles de mises en jeu augmentera le temps de possession de rondelle de ses équipiers. Toutefois, il y a plus.

« Nos sorties et nos entrées de zone étaient meilleures hier [jeudi] qu’auparavant. Cependant, on doit trouver le moyen de lancer un peu plus au filet, de créer des occasions de marquer. On doit également être plus engagés près du gardien adverse », a énuméré l’entraîneur-chef du Canadien.

Au cours de l’entraînement de jeudi, Alexander Romanov a reçu une rondelle déviée en plein visage. Il a retraité au vestiaire pour y recevoir quelques points de suture. Cela dit,

Julien n’est pas inquiet de le revoir à son poste cet après-midi... avec, peut-être, une ou deux dents en moins.