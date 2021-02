Élections en Équateur, entre retour de la gauche et virage à droite

Quito | L’Équateur, confronté à une crise aggravée par la pandémie, vote dimanche pour une présidentielle qui oppose un économiste de gauche et un ex-banquier conservateur, en l’absence notable de l’ex-président Rafael Correa, installé en Belgique et condamné pour corruption.

Seize candidats, un record, sont en lice pour succéder à l’impopulaire Lenin Moreno, qui ne se représente pas et terminera le 24 mai un mandat de quatre ans, marqué par sa rupture avec le socialisme corréiste et par des mesures d’austérité.

L’issue du scrutin devrait se jouer entre deux hommes, favoris des sondages: l’économiste Andrés Arauz, 35 ans, dauphin de Rafael Correa, un «inconnu» plus posé que son charismatique et polémique mentor, et l’ex-banquier de droite Guillermo Lasso, 65 ans, qui se présente pour la troisième fois.

Le politologue Simon Pachano prévoit une course «très dure» du fait de «positions radicalement différentes».

«Plus d’intervention de l’Etat à gauche, plus de marché à droite, les candidats sont aux pôles (...) c’est préoccupant parce que cela aboutit à la polarisation politique», a précisé à l’AFP cet analyste de la Faculté latino-américaine de sciences sociales (Flacso).

La loi équatorienne interdit la diffusion de sondages dans les dix jours précédant le scrutin. Le dernier réalisé par l’institut Market créditait Andrés Arauz, de l’alliance Union pour l’espérance (Unes, gauche), de 32% des intentions de vote contre 21% à Guillermo Lasso du mouvement Créer des opportunités (Creo, droite).

Second tour très disputé en vue

Une élection dès le premier tour semble toutefois peu probable, le vainqueur devant engranger la moitié des voix plus une, ou au moins 40% avec dix points d’avance sur le suivant.

A 12% dans le même sondage, Yaku Perez, troisième favori, pourrait jouer un rôle clé. Cet écologiste de gauche, du parti Pachakutik, est le premier candidat indigène depuis quinze ans.

Il bénéficie de la popularité du soulèvement social d’octobre 2019, qui a rallié différents secteurs et fait vaciller le gouvernement. La révolte, déclenchée par une hausse des prix des carburants prévue dans un plan d’aide du Fonds monétaire international (FMI), s’est soldée par 11 morts et 1 340 blessés.

A 51 ans, cet avocat, qui plaide pour la réconciliation de tous les Équatoriens, «peut déterminer un éventuel second tour» le 11 avril, a déclaré à l’AFP Franklin Ramirez, autre expert de la Flacso.

Le directeur de Market, Blasco Peñaherrera, prévoit un «second tour très disputé», précédé, selon l’analyste Paolo Moncagatta, d’»une campagne sale, violente qui va discréditer davantage la politique» équatorienne, éclaboussée par des scandales de corruption.

Mais ce politologue de l’université privée San Francisco n’écarte pas l’éventualité d’une victoire au premier tour du fait d’un «fort pourcentage d’indécis».

L’ombre de la crise et de Correa

Les 13 autres candidats - dont Ximena Peña, seule femme de la présidentielle pour Alliance Pays (AP), parti au pouvoir affaibli par la lutte Moreno-Correa - apparaissent loin derrière avec moins de 4% des intentions de vote, voire moins de 1% pour certains.

Près de 13,1 des 17,4 millions d’habitants sont aussi appelés à élire les 137 députés du parlement monocaméral, où le prochain gouvernement ne devrait pas détenir de majorité du fait de la fragmentation des forces politiques.

La crise économique suscite en outre un fort mécontentement. Déjà affecté par la chute des cours du pétrole, principal produit d’exportation, l’Équateur pâtit de la pandémie, qui a causé plus de 6,4 milliards de dollars de pertes. Il devrait accuser une décroissance de 8,9% pour 2020.

Ces élections se tiennent en l’absence de Rafael Correa, installé au pays de son épouse belge depuis son départ du pouvoir. Condamné l’année dernière à huit ans de prison pour corruption, il n’a pu briguer la vice-présidence comme il l’envisageait.

Mais l’ex-président (2007-2017) est omniprésent, jusque sur les affiches au côté d’Andrés Arauz. Et son hostilité avec son ancien allié Lenin Moreno, qu’il qualifie de «traître», imprègne aussi la campagne, privée de meetings du fait du Covid-19.

Outre l’incertitude du premier tour, les sondages présagent une importante abstention. Si en Équateur le vote est obligatoire pour les moins de 65 ans, la crainte du coronavirus, qui a déjà causé quelque 15 000 morts, risque de peser.