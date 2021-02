Ignacio Piatti intéressé à revenir dans la MLS

L’ancien milieu offensif de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti souhaiterait faire un retour dans la MLS.

C’est, du moins, ce qu’a rapporté vendredi un journaliste de The Athletic, qui aurait entendu l’information de plusieurs sources.

Aucun club potentiel n’a cependant été nommé.

Piatti, qui a 36 ans, est libre depuis la résiliation de son contrat il y a environ un mois par le club argentin San Lorenzo, qui semble enlisé dans des conflits internes.

Après avoir quitté l’Impact en février 2020, Piatti a peu joué avec San Lorenzo, mais avait connu quelques bons matchs l’automne dernier.

L’Argentin a été la grande vedette offensive de l’Impact et l’un des meilleurs joueurs de la MLS entre 2014 et 2019, marquant 66 buts et obtenant 35 passes décisives en 135 présences en saison régulière.