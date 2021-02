L’acteur Christopher Plummer est décédé à l’âge de 91 ans

Christopher Plummer n’est plus. L’oscarisé acteur canadien, Capitaine Von Trapp du classique du cinéma «La mélodie du bonheur», est décédé, vendredi, à l’âge de 91 ans, ont rapporté différents médias.

Prolifique à la télé, mais surtout au grand écran, celui qui compte plus de 200 titres à sa fiche a rendu son dernier souffle dans sa résidence située dans le Connecticut, aux États-Unis.

«Il était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. À travers son art et son humanité, il a touché tous nos coeurs. Sa célèbre vie va perdurer durant les générations à venir. Il sera à jamais avec nous», a exprimé son gérant, Lou Pitt, dans un communiqué.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Pendant 70 ans, Christopher Plummer, né à Toronto, a mené une vaste carrière qui lui a permis d’être maintes fois récompensé, notamment par un Oscar et un Golden Globe. Il a reçu ces deux récompenses grâce à l’excellence de sa prestation pour le drame «Les débutants», aux côtés de Ewan McGregor et Mélanie Laurent.

Outre ce long métrage et «La mélodie du bonheur», l’acteur a notamment été remarqué au sein de la distribution de la comédie «Le retour de la panthère rose», de l’aventure de science-fiction «12 singes» (1995), du suspense «L’initié» (1999), de la comédie sentimentale «Un bon cru», du drame romantique «The Last Station» (2009) et du récit du temps des Fêtes «L’homme qui inventa Noël» (2017) qui l’a vu prêter ses traits à Scrooge.

Un sauveur

En 2017, Christopher Plummer a sauvé l’équipe du suspense «Tout l’argent du monde» en remplaçant, à pied levé, Kevin Spacey - en pleine tourmente sexuelle - dans toutes les scènes du long métrage. La qualité de son travail n’est pas passée inaperçue, car dès l’année suivante, il a fait partie des finalistes aux Oscars et aux Golden Globes. En seulement huit jours, l’acteur a permis de boucler le tournage, devenant ainsi l’une des têtes d’affiche aux côtés de Michelle Williams et Mark Wahlberg.

À 91 ans, l’homme était toujours actif dans l’industrie du spectacle. À preuve, il avait accepté de prêter sa voix au film d’animation «Heroes of the Golden Masks» attendu cette année.