Le cyberharceleur d’Amanda Todd est arrivé au Canada

Le cyberharceleur d’Amanda Todd, cette adolescente canadienne qui s’était enlevé la vie en 2012 après avoir été la proie de ce prédateur néerlandais, a été extradé au Canada au mois de décembre, selon Global News.

Aydin Coban, 42 ans, avait été condamné à 10 ans et 242 jours de prison en 2017 pour avoir fait de l’escroquerie et du chantage auprès de dizaines de jeunes filles et de garçons homosexuels, une longue liste de 34 noms dont Amanda Todd faisait partie.

L’homme avait forcé ses victimes à réaliser des actes sexuels devant leur webcam. Il les forçait à recommencer en les menaçant de diffuser ses images sur des sites pornographiques ou à les envoyer à des proches.

Amanda Todd, originaire de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, s’était enlevé la vie après avoir raconté son histoire dans une vidéo qu’elle a publiée sur YouTube. Elle n’avait alors que 15 ans. Peu avant sa mort, Amanda Todd vivait de l’intimidation à son école.

L’extradition d’Aydin Coban vers le Canada avait été décidée lors du jugement de ce dernier, en mars 2017. Il avait été accusé au Canada en 2014.

Au mois de mars dernier, l’avocat d’Aydin Coban disait que son client avait «hâte» de se rendre au Canada afin de «blanchir» son nom. Le coupable nie toujours avoir tenu les gestes qui ont mené à sa condamnation.

L’information de son arrivée au pays a été confirmée par le ministère de la Justice de la Colombie-Britannique. Il apparaîtra en cour le 12 février, à New Westminster, pour une séance d’avant-procès.