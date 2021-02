Le Jason Spezza des beaux jours

Face aux Canucks de Vancouver jeudi soir, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Jason Spezza avait l’air d’avoir rajeuni d’une dizaine d’années.

• À lire aussi: Le Canadien surpris par les Sénateurs

Le vétéran de 37 ans a inscrit un tour du chapeau dans un gain de 7 à 3 au Scotiabank Arena.

«Il n’y avait pas de casquettes ce soir [jeudi], mais j’ai eu droit à une douche d’eau froide dans le vestiaire. Les gars m’ont bien eu. C’était une très belle soirée, la rondelle me suivait et je n’ai pas eu beaucoup de ce type de soirées dans les dernières années», a exprimé Spezza, lors des conférences de presse qui ont suivi l’affrontement.

En effet, la dernière fois que le joueur de centre a touché la cible à trois reprises, c’était en avril 2016. C’était également son premier doublé depuis janvier 2018, alors qu’il portait l’uniforme des Stars de Dallas.

Pour les gars

Ce n’est toutefois pas le bonheur d’avoir réussi un tour du chapeau qui faisait le plus plaisir à Spezza après sa brillante performance contre le club de la Colombie-Britannique.

«Ce qu’il y a d’encore plus incroyable que le tour du chapeau, c’est la réaction des gars, a-t-il affirmé. Ils étaient tous très heureux pour moi. Ce sont ces moments-là qu’on n’oublie jamais.»

Auston Matthews a d’ailleurs profité de l’occasion pour vanter l’apport de son coéquipier à la formation de la Ville Reine.

«[Spezza] signifie beaucoup pour cette équipe, plus que ce que les gens pensent. C’était plaisant de le regarder ce soir [jeudi], c’était le vieux Jason Spezza. Il a fait le spectacle et il le méritait. Il travaille tellement fort tous les jours. À ce stade de sa carrière, le dévouement qu’il consacre à son jeu et à l’équipe est assez incroyable», a dit le tout premier choix du repêchage de 2016.