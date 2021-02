LeBron James ne veut rien savoir du match des étoiles

Alors que la NBA souhaite tenir un match des étoiles cette saison, LeBron James a affirmé sans détour qu’il n’a aucun intérêt pour l’événement.

«J’ai zéro énergie et zéro excitation à propos d’un match des étoiles cette année», a-t-il affirmé jeudi soir, après un gain de 114 à 93 de ses Lakers de Los Angeles sur les Nuggets de Denver.

«Je ne comprends même pas pourquoi nous avons un match des étoiles.»

Mercredi, la NBA et son Association des joueurs ont conclu une entente relative à la présentation de l’événement, qui aurait lieu le 7 mars à Atlanta. Le rendez-vous comprendrait aussi un concours de «slam dunk» et de tirs de trois points.

Initialement, le match des étoiles devait se tenir le 14 février à Indianapolis, mais le circuit Silver avait décidé d’annuler cette compétition en raison de la pandémie de COVID-19.

«C’est une petite intersaison pour moi et mes coéquipiers, soit 71 jours, a exprimé James. Avant le début de la campagne, on nous a dit qu’il n’y aurait pas de match des étoiles, ce qui nous aurait donné une bonne petite pause. Cinq jours [en mars] du 5 au 10, c’est une occasion pour moi de me rééquilibrer pour la seconde moitié de la saison.»

«Maintenant, il nous lance un match des étoiles comme ça et ça casse tout. C’est une sorte de gifle au visage», a ajouté celui qui a remporté le championnat de la NBA avec les Lakers la saison dernière.

Une décision contestée

James n’est pas le seul joueur à trouver la décision de la NBA insensée.

«Si nous devons porter des masques et faire tout cela pour un match régulier, alors quel est l’intérêt de ramener le match des étoiles? De toute évidence, l’argent fait tourner le monde», avait clamé le joueur des Kings de Sacramento De’Aaron Fox mercredi.