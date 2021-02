Les Bruins au sommet dans l’Est

Les Bruins de Boston ont remporté un duel au sommet de la division Est de la Ligue nationale de hockey (LNH) en venant à bout des Flyers 2 à 1, vendredi soir, à Philadelphie.

Après 11 matchs, l’équipe du Massachusetts s’est installée au sommet du classement avec 18 points, deux de plus que les Flyers, qui ont aussi joué une partie supplémentaire.

Les deux premières périodes de ce duel ont été sans histoire, mais le troisième vingt a été plus agité. James Van Riemsdyk a ouvert la marque en avantage numérique, à la 27e seconde du début de l’engagement.

Brad Marchand et Sean Kuraly ont toutefois fait scintiller la lanterne deux fois en moins de 30 secondes plus tard dans la période. Tuukka Rask a été solide par la suite, bloquant un total de 23 tirs.

Les Flyers ont annoncé durant le match que le gardien Carter Hart allait devoir s’absenter un certain temps en raison de spasmes musculaires au dos. Son état sera réévalué quotidiennement.

En son absence, c’est le vétéran Brian Elliott qui devra prendre la relève. Malgré la défaite, celui-ci a bien commencé son mandat en stoppant 21 des 23 lancers des dangereux Bruins.

Dénouement prévisible en Floride

À Tampa, le Lightning a logiquement battu les Red Wings de Detroit par la marque de 3 à 1, récoltant une quatrième victoire consécutive.

Les champions en titre de la coupe Stanley ont accordé le premier filet dans ce match, en milieu de premier engagement, gracieuseté de Vladislav Namestnikov.

Patrick Maroon a toutefois assuré une réplique rapide avec un tir aussi précis que puissant du haut des cercles. Sur la séquence, le gardien Thomas Greiss avait la vue complètement voilée par Alex Killorn.

Barclay Goodrow a poursuivi les efforts du Lightning avec deux buts, dont une réussite dans un filet désert. Il s’agissait de ses deux premiers filets de la campagne.

Après neuf départs cette saison, Greiss est toujours en quête d’un premier gain dans l’uniforme des Red Wings. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas savouré la victoire à leurs 8 derniers matchs.

Devant la cage des «Bolts», Andrei Vasilevskiy a bloqué 27 lancers.

Verhaeghe surprend à nouveau

À Sunrise, les Panthers de la Floride ont répliqué aux Predators de Nashville avec une victoire de 2 à 1.

Celle-ci survient au lendemain d’une défaite crève-cœur en prolongation de l’équipe locale.

Cette fois, les Panthers ont été menés par le surprenant Carter Verhaeghe, qui a alimenté de belle façon Aleksander Barkov en début de deuxième engagement, avant de lui-même trouver le fond du filet avec l'aide de son capitaine.

Cette saison, Verhaeghe compte neuf points en seulement huit rencontres, lui qui en avait récolté 13 en 52 matchs à sa première saison, l’an dernier.

Colton Sissons a été l’unique buteur des «Preds».

Du côté floridien, il s’agissait d’un premier duel pour l’ancien du Canadien de Montréal Noah Juulsen. Le défenseur, qui a été acquis via le ballottage, disputait un premier match dans la Ligue nationale depuis le 17 décembre 2018.

Il a passé 14 minutes et 20 secondes sur la patinoire, distribuant cinq mises en échec et décochant deux lancers vers la cage des Predators.