Loto-Québec envisage de revoir à la baisse son budget de commandites

Frappée par la pandémie, Loto-Québec pourrait revoir son budget de commandites pour les festivals et les événements publics en 2021, contrairement à la Société des alcools du Québec (SAQ) et Hydro-Québec qui s’engagent à maintenir leurs investissements, et ce, même si des événements sont de nouveau annulés.

« Loto-Québec a toujours son programme de commandites. Pour le déploiement, nous suivons l’évolution de la situation de près et demeurons en étroit lien avec nos partenaires. Nous serons en mesure de nous positionner un peu plus tard », a répondu la société d’État, questionnée sur son soutien financier envers les festivals.

Ces derniers mois, malgré l’annulation et le report d’événements, les trois sociétés d’État disent avoir respecté leurs engagements financiers.

En 2020, Loto-Québec prévoyait investir environ 10 M$ en commandites. Ce montant n’incluait pas les sommes versées à des organismes sans but lucratif. En 2019-2020, cela représentait environ 17,7 M$.

En raison de la pandémie, les finances de Loto-Québec ont toutefois été mises à rude épreuve. Les établissements de jeux sont toujours fermés en raison des mesures visant à ralentir la propagation du virus.

Un appui primordial

Chez Hydro-Québec, la direction dit être consciente « de l’importance de la contribution des sociétés d’État » dans le financement des organismes.

« Nous maintiendrons nos engagements et notre budget global de dons et commandites », a assuré le porte-parole, Louis-Olivier Batty. « Toutefois, pour les organismes recevant une contribution de plus 50 000 $ et dont l’événement ne peut être tenu comme prévu, nous nous réservons le droit de diminuer notre contribution jusqu’à un maximum de 20 % », dit-il.

Hydro-Québec, dont les revenus ont aussi diminué, promet que si des montants d’argent sont dégagés suite à la réduction des investissements, ils seront remis à des organismes luttant contre la pauvreté.

Environ 19 M$ en dons et commandites (9 M$) sont déboursés chaque année par Hydro-Québec.

Du côté de la SAQ, la direction a l’intention de « maintenir en totalité » en 2021 son budget de commandites. En 2020, environ 5 M$ ont été déboursés pour soutenir quelque 300 festivals et organismes.

Selon le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), il est primordial que les sociétés d’État conservent leurs investissements. En raison des impacts de la pandémie, la direction craint que les commanditaires privés soient moins présents cette année.

« Je fais même des représentations auprès du gouvernement du Québec pour qu’il y ait une directive qui soit donnée aux trois sociétés d’État. Dans le contexte, on leur demande non seulement de rester à nos côtés, mais aussi de voir si c’est possible d’en faire un peu plus », avance le PDG, Martin Roy.

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) estime que les sociétés d’État devraient s’interroger sur la pertinence de financer pour une 2e année des événements qui n’auront pas lieu.

« Dans la mesure où un événement n’a pas lieu, les coûts ne sont pas les mêmes », avance Renaud Brossard, directeur Québec de la FCC. « Oui, il faudrait peut-être revoir ces commandites [...]. On dirait que ces dépenses sont devenues automatiques », ajoute-t-il.

Dons et commandites en 2020-2021