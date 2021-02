PayPal n’est plus le mode de paiement unique sur eBay

Vous vendez ou achetez sur eBay ? Il est désormais possible de transiger autrement qu’avec PayPal.

eBay est un géant du commerce en ligne mondial, avec 182 millions d’utilisateurs. Le Canada représente 1,84 % du trafic global de cette plateforme. eBay occupe la deuxième place du commerce de détail en ligne au Canada, avec 8 millions de visiteurs uniques par mois, loin derrière Amazon.

Les ventes de produits électroniques et les vêtements représentent chacun 16 % de toutes les transactions. Il y a couramment 310 millions d’affichages. Au dernier trimestre de 2019, 22 milliards $ US (environ 28 milliards de dollars canadiens) de biens ont été échangés sur eBay. Environ 80 % des marchandises étaient neuves.

Moins de frais

PayPal, qui a déjà eu Elon Musk comme patron, était une filiale d’eBay depuis 2002, mais cette dernière s’en est départie en 2015. En 2018, eBay annonce que PayPal ne sera plus le mode de paiement principal. Fin 2020, cette mesure s’est étendue au Canada. Qu’est-ce que ça signifie pour le consommateur ?

eBay gère désormais elle-même ses services de paiement et affirme que ses utilisateurs réaliseront entre 0 % et 25 % d’économies sur leurs transactions. Ainsi, les frais de service rattachés à PayPal, en moyenne de 2,9 % par transaction, disparaissent si vous n’utilisez plus cette plateforme.

Plus facile

Pour les utilisateurs, le processus de paiement est simplifié et accéléré. Et, surtout, le service à la clientèle sera simplifié. Les vendeurs sont désormais payés directement, dans leur compte-chèques, en 48 heures ou moins. Par le passé, de nombreux vendeurs devaient alterner entre les services à la clientèle d’eBay et de PayPal pour clarifier certains aspects d’une transaction conflictuelle, afin de se faire payer. C’était long et désespérant.

Les acheteurs, eux, peuvent désormais inscrire la méthode de paiement de leur choix, y compris leur carte de crédit, de débit, ApplePay, GooglePay et PayBright. PayPal, qui nécessite un compte séparé, devient ainsi une option parmi d’autres.

Certains observateurs croient que les acheteurs pourront désormais faire appel à la rétrofacturation (avec leur carte de crédit) en cas de conflit avec un commerçant qui vend sur eBay, ce qui était impossible avec PayPal.

À savoir