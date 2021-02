Phillip Danault ne veut pas être une distraction

La situation de Phillip Danault n’a pas fini de faire jaser dans l’entourage du Canadien, mais le Québécois n’a aucunement l’intention d’être une distraction pour ses coéquipiers même si son désir est clair: il aimerait demeurer à Montréal.

Proposition de contrat refusé, temps de jeu réduit et le rôle qu’il souhaite avoir sont autant d'éléments qui ont longuement été discutés dans la sphère médiatique entourant l’équipe.

Questionné à ce niveau vendredi, Danault a révélé qu’il n’avait pas l’intention d’en discuter sur la place publique.

«Je ne veux pas que l’équipe soit affectée par ce genre de choses. C’est pour ça que je n’en parle pas», a indiqué le joueur de centre.

Il a toute de même parlé un peu de son utilisation. Avec l’émergence de Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, Danault a vu son temps de jeu diminuer d’environ trois minutes par partie.

«Au début, c’était une petite adaptation. [...] Ce n’était pas dur à digérer. J’ai encore mes compagnons de trio. Chaque soir, nous essayons de donner notre maximum. Peu importe ce qu’il faut faire pour gagner, je vais le faire.»

Heureux à Montréal

Cette adaptation lui a d’ailleurs peut-être joué des tours lors des premiers matchs de la campagne 2020-2021.

«Je pensais un petit peu trop, a-t-il avoué. Dans les cinq derniers matchs, je dirais que je suis au sommet de mon art. J’ai retrouvé mon assurance et ma confiance.»

Danault a aussi louangé le travail qu’a fait l’entraîneur-chef Claude Julien avec lui cette saison et dans sa carrière.

«Claude m’aide énormément. Depuis qu’il est à Montréal, c’est un coach extraordinaire pour moi. [...] Il sait comment me prendre, quand c’est le temps de me piquer et de m’aider», a exprimé le natif de Victoriaville.

Malgré toute l’incertitude entourant sa situation avec le Canadien, Danault semble heureux.

Interrogé à savoir s’il voulait encore passer le reste de sa carrière à Montréal, il n’a pas hésité une seconde avant de répondre un «oui» bien senti.