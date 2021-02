Pour un souper romantique à la maison

Chaque année, c’est l’un des moments les plus romantiques pour vous et votre tendre moitié, mais la pandémie vous empêche de perpétuer ce doux moment de gourmandise au restaurant.

N’ayez crainte, les restaurateurs ont encore une fois usé d’imagination pour nous proposer toutes sortes de formules plus intéressantes et savoureuses les unes que les autres. Pour vous aider à choisir selon vos goûts et vos envies du moment, je vous ai préparé une petite sélection de restaurants proposant différents menus et formules : vietnamien, japonais, espagnol, portugais, français, gastronomique, bistro, cocktail dînatoire, fromages et bières d’ici, pâtisseries décadentes et raffinées, surprises gourmandes... Je vous souhaite une belle soirée gourmande et une bonne Saint-Valentin à toutes et à tous.

Restaurants : Québec

♥ SAINT-AMOUR ♥

Au menu par exemple, une galantine de salmonidés aux épices de Charlevoix, crème aux herbes, et la bisque de homard coraillée, crevettes nordiques façon Saint-Amour.

Prix : 150 $ pour 2 personnes. Menu Saint-Valentin offert du 10 au 14 février.

Livraison offerte à la date sélectionnée, et ce, de 12 h à 16 h.

Cueillette sur place, veuillez respecter les consignes de sécurité.

saint-amour.com

48, rue Sainte-Ursule

Téléphone : 418 694-0667

♥ CHÂTEAU FRONTENAC ♥

Le menu présente, entre autres, un canard braisé au myrique baumier, topinambours et poêlée de champignons sauvages aux échalotes et jus réduit pour deux personnes, et ce pour tout le mois de février.

Prix : 125 $

Cueillette sans contact au Fairmont Le Château Frontenac les 6, 12, 13, 14, 20 et 27 février de 9 h 30 à 14 h.

fairmont.com/frontenac-quebec

1, rue des Carrières

Téléphone : 418 692-3861

♥ LAURIE RAPHAËL ♥

Un menu dégustation neuf services est offert au prix de 190 $ pour deux personnes.

Cueillette les 13 et 14 février.

117, rue Dalhousie

Téléphone : 418 692-4555

♥ LE COMMANDANT ♥

La boîte des tourtereaux proposera 20 verrines déclinées en 10 saveurs.

Voici un exemple de ce que vous retrouverez dans le coffret des amoureux : un velouté de patates douces, gingembre et lait de coco, craquelins tournesol en cœur et l’éclair « mon chou » fait d’une pâte à chou recouverte d’un craquelin, ganache chocolat noir mi-amer, purée de framboises aux fleurs d’hibiscus et mousse chocolat au lait.

Prix : 120 $ pour deux personnes

Date limite pour commander : 8 février.

Les livraisons ou cueillette les 11, 12, 13 et 14 février.

Téléphone : 418 204-2145

♥ BISTRO B ♥

Au menu du Bistro B, de grands classiques revisités, un vrai bonheur. Le classique ris de veau en croûte de maïs, gnocchis aux champignons, ou encore la pintade parfumée à la truffe, sauce foie gras et légumes glacés seront, entre autres, offerts.

Prix : 55 $ par personne.

Cueillette sur place du 12 au 14 février.

bistrob.ca

1144, avenue Cartier

Téléphone : 418 614-5444

♥ LE GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC ♥

Un menu dégustation revisité sera offert sous forme de boîte de dégustation autour des bières & fromages.

Prix : 75 $ + taxes

Réservation jusqu’au 10 février.

Cueillette au Grand Marché le 11, 12, 13 février

legrandmarchedequebec.com/fr

250 section M, boul. Wilfrid-Hamel

Téléphone : 418 692-2517

Restaurants : Montréal

♥ JATOBA ♥

Le menu d’inspiration japonaise propose notamment un tataki de thon rouge au shiso, concombre, riz soufflé, caviar de truite, mayonnaise wasabi et poudre de nori et du bœuf de l’Île-du-Prince-Édouard braisé, glace de viande au arima sansho, Yukon Gold tournée.

Prix : 278 $ pour deux personnes.

Menu Saint-Valentin offert vendredi, samedi et dimanche.

Livraison dans un rayon de 6 km du resto de 19 h 30 à 21 h.

Cueillette de 16 h à 19 h 15 (selon le couvre-feu).

jatobamontreal.com

1184, place Phillips

Téléphone : 514 871-1184

♥ HELENA ♥

Un menu-carte bien élégant, raffiné, avec des mots doux inspirants, comme son amour de foie gras au torchon, mariné au porto et tombée de canneberges, et son dessert coup de foudre, chocolat et sa gelée passion et une surprise sucrée du chef pâtissier.

Prix : 120 $ pour 2 pers. 160 $ pour 2 pers. avec une bouteille de vin. 160 $ pour 2 pers. avec une bouteille Espumante (bulles portugaises)

Cueillette sur place.

Votre commande à restauranthelena.com, minimum 12 h avant.

restauranthelena.com

438, rue McGill

Téléphone : 514 878-1555

♥ JELLYFISH ♥

Un menu à partager avec, entre autres, une marmelade de veau, salsa verde, fromage en grains et parmesan, et une salade de crevettes et caviar, émulsion kimchi, oignons verts, caviar de mulet.

Prix : 125 $ (avant taxes) pour deux.

Boîte Prestige : 195 $ (avant taxes) avec 1⁄2 bouteille de Moët & Chandon et une chandelle artisanale T. LEES.

Livraison dans un rayon de 6 km.

Cueillette sur place.

jellyfishmontreal.com

626, rue Marguerite-d’Youville

Téléphone : 514 303-0908

♥ FAIRMONT REINE ÉLISABETH ♥

Un menu autour de trois coffrets thématiques pour un voyage tout en gourmandise.

Prix : Menu quatre services côté mer pour 2 pers. 198 $.

Menu quatre services côté terre pour 2 pers. avec Prosecco et chocolats fins, 185 $.

Menu dégustation terre et mer à 198 $. Menu dégustation à 5 services terre et mer avec bouteille Ruffino Prosecco--- et chocolats fins à 245 $.

Menu dégustation végétarien 5 services à 175 $ pour 2 pers. et une bouteille de vin mousseux Ruffino Prosecco et chocolats fins.

Boîte gourmande pour 2/4/6.

Cueillette Au Marché Artisans à l’intérieur de l’hôtel ou livraison.

fairmont.fr/queen-elizabeth-montreal

900, boul. René-Lévesque Ouest

Téléphone : 514 861-3511

♥ LUCIANO ♥

Au menu d’une soirée sous le signe de l’Italie, tartare de bœuf, chip de taro, gnocchi sauce homard pesce all’aqua pazza (branzino) et un tiramisu.

Prix : 130 $ pour 2 personnes

Date limite pour commander le jeudi 11 février, par courriel seulement à lucianotrattoria@videotron.ca.

Un dépôt sera requis, détails sur le site web : lucianotrattoria.com

Cueillette le 14 février de 10 h à 14 h

lucianotrattoria.com

1212, rue Saint-Zotique Est

Téléphone : 514 303-1204

♥ TAPÉO/MESÓN ♥

Au menu pour deux personnes, zarzuela (saumon-morue-crabe-pétoncles-crevettes) et un gâteau choco-Espelette entre autres.

Prix : 125 $ pour deux personnes.

Menu Saint-Valentin offert vendredi, samedi et dimanche.

Cueillette à partir de 14 h au Mesón.

restotapeo.com

345, rue Villeray

Téléphone : 514 495-1999

♥ AUBERGE SAINT-GABRIEL ♥

Charcuterie des amoureux, salami d’amour, viande des Grisons, jambon blanc et marinades et une fondue au chocolat de Saint-Domingue 70 % seront offerts pour l’occasion.

Prix : 140 $ pour 2 pers. 250 $ avec une bouteille de champagne Veuve Clicquot Rosé.

Cueillette du 10 au 13 février. Déjà offert en ligne.

aubergesaint-gabriel.com

426, rue Saint-Gabriel

Téléphone : 514 878-3561

♥ L’EXPRESS ♥

Au menu pour la Saint-Valentin, un ceviche de pétoncles des Îles de la Madeleine, fraises de serre, fenouil, yuzu et un osso buco à la milanaise, risotto au safran, par exemple, ainsi qu’une boîte de huit mignardises pour le dessert.

Prix : entrées à 18 $. Plats principaux à 29 $. Boîte de mignardises : 16 $

Commandez à partir du 3 février par téléphone.

Cueillette sur rendez-vous et sans contact. Pas de livraison.

restaurantlexpress.com

3927, rue Saint-Denis

Téléphone : 514 845-0673

♥ MAGNOLIA ♥

Photo courtoisie, Magnolia

Le restaurant proposera un menu de quatre services avec par ailleurs un cavatelli safrané, radiccio, guanciale, mascarpone, citron (bergamote) et un poulet de Cornouaille rôti, purée de dattes, sauce morilles, orgetto aux raisins dorés, bette a carde.

Prix : 99 $ pour 2 personnes

Cueillette sur place.

magnoliamtl.com

2600, rue William-Tremblay, # 120

Téléphone : 514 543-5300

♥ AU 14 ♥

Un menu composé entre autres de rouleaux impériaux frits au porc et légumes, de crevettes grillées à la citronnelle servies avec vermicelles de riz et d’une part de gâteau décadent au chocolat.

Prix : 50 $ menu pour 2 personnes.

Livraison par Ubereats, Skip the Dish, Fantuan et Chkplz.

Cueillette sur place de 16 h à 20 h le dimanche 14 février.

au14princearthur.ca

14, rue Prince-Arthur Ouest

Téléphone : 514 842-3512

Boutiques Gourmandes St-Valentin

♥ ÔFAURIA ♥

Des desserts salés ou sucrés, pour des réalisations d’exceptions.

Menu : Le Bijou, édition limitée à 50 pièces.

Entremet parfum de pistache, framboise et vanille de Tahiti, sur biscuit coco. Fleurs décoratives en sucre pastillage.

Une œuvre d’art!

Prix : 60$

Cueillette : Livraison, commande en ligne uniquement.

ofauria.com

Boutique en ligne uniquement

Téléphone : 514 838-6621

♥ PATRICE PÂTISSIER ♥

Le petit prince de la pâtisserie vous propose un coffret pour votre reine.

Menu : Boîte St-Valentin : les 3 desserts

Éclair au chocolat Dulcey et pacanes.

Gâteau au chocolat noir et caramel au chocolat.

Gâteau pistaches, chocolat blanc, argousier et abricot.

Mignardises: Sac de rochers au chocolat framboise et noix de coco.

Prix : 24$ + taxes.

Cueillette : Sur place. Disponible les 12, 13 et 14 février sur commande seulement.

patricepatissier.ca

2360, rue Notre-Dame Ouest #104

Montréal, H3J 1N4

Téléphone : 514 439-5434

♥ LA BOITE DU CHEF ♥

Pas de soucis, Jérôme Ferrer s’occupe de tout, ou presque.

1 Boîte repas pour 2 personnes

1 Menu dégustation en 7 services : Foie gras de canard du Québec. Potage cupidon de crème de légumes rouges aux épices. Risotto de crevettes au lait de coco et jus de limette, gingembre frais. Roti de volaille aux champignons sauvages. 2 gratins dauphinois fromages et fricassée de champignons à la crème persillée. Coulants et fondants au chocolat. Mignardises. 1 bouteille de vin rouge d'Italie 750ml

Prix : 120$ Livraison incluse

Cueillette : Informations complètes sur la livraison sur le site web.

laboiteduchef.ca

Menu : https://laboiteduchef.ca/products/menu-st-valentin-2021

♥ BOUCHERIE LORRAIN ♥

La qualité des produits est la signature de cette boucherie gourmande, grand choix de plats à emporter.

Menu : Le thème: Plateau fondue deluxe.

En entrée: Un gratin de pétoncles de baie et crevettes d’Argentine dans une sauce rosée cajun.

Filet mignon Black Angus AAA en cubes. Filet de porc et de veau de lait du Québec. Poitrine de poulet fermier. Pommes de terre parisiennes et légumes à mettre dans le bouillon. Tartelette chocolat noir fleur de sel avec coulis de petits fruits.

Prix : Fondue deluxe $25 par pers. Gratin $18 par personne. Dessert $6.50.

Cueillette : Sur place les 12-13-14 février de 10h à 18h.

boucherielorrain.com

145, boul Labelle

Rosemère, J7A 2H2

Téléphone : 450 951-7755

♥ OKEYA KYUJIRO ♥

Le Japon à son meilleur, la véritable tradition culinaire dans chaque bouchée, préparée par le célèbre chef Takuya Matsuda.

Menu : Boite coffret Saint-Valentin

2 x boîte à bento

4 nigiri omakase.

Assortiment de makis kazari.

Sashimi de saumon royal.

Homard grillé et poisson du jour en emballage-cadeau.

Mosaïque (Wagyu-tataki et thon rouge mariné).

Yugama de Ikura et oursin avec sauce tofu et noix-pécan.

Terrine de légumes de saison.

Livré avec 1 dessert

Prix : 150$ par personne

Cueillette : Sur place

1227,rue de la Montagne

Montréal, H3G1Z2

Téléphone : 514 557 1227