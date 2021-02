Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 6 février:

«Bien»

En attendant la saison des sucres, Saskia Thuot parle de plaisir sucré et santé. L’animatrice reçoit également la chanteuse Annie Villeneuve qui confie ce qui lui fait du bien. De plus, la psychologue Lory Zéphyr, aussi auteure de «Ça va, maman?», permet de se reconnecter et de se comprendre.

Samedi, 10 h, TVA.

«Protège-moi»

Enceinte, une adolescente prend la décision de s’éloigner de sa mère abusive pour tenter d’aller retrouver son père. Or, sa belle-mère ne l’entend pas ainsi. Sans domicile, elle réussit heureusement à trouver un refuge accueillant. Drame avec les noms de Vanessa Hudgens et Rosario Dawson en haut de l’affiche.

Samedi, 13 h, MOI ET CIE.

«Le p’tit cabaret»

Il n’y a pas d’âge pour briller sur scène. Pour épater l’invitée Valerie Roberts, les animateurs Mario Tessier et Iani Bédard présentent de talentueux jeunes artistes offrant des numéros couvrant un large éventail de disciplines comme le chant (duo, groupe, chorale), la danse et le cirque.

Samedi, 17 h, Unis TV.

«300 chœurs chantent les plus belles chansons de Joe Dassin»

Le décès de Joe Dassin remonte à 1980. Afin de souligner les 40 ans qui se sont écoulés, des artistes de tous âges joignent leurs voix à celles de chœurs français. Ensemble, ils revisitent de nombreux classiques.

Samedi, 20 h, TV5.

«La face cachée de la lune»

Diffusion en direct d’une toute nouvelle version du spectacle de Robert Lepage. Sur la scène du Diamant, à Québec, le metteur en scène et acteur donne la réplique pour la première fois à Yves Jacques, alors que tous deux sont des frères entretenant une relation difficile.

Samedi, 20 h, Télé-Québec.

«Les remplaçants»

Le temps de ce drame sportif, Gene Hackman et Keanu Reeves sont plongés dans l’univers du football professionnel américain, alors qu’une grève s’est installée. Pour éviter de gâcher la saison, la formation de Washington doit à tout prix recruter de talentueux et passionnés joueurs.

Samedi, 21 h, Prise 2.

«Restaurant impossible»

Il y a encore beaucoup de lieux culinaires à sauver pour Robert Irvine aux États-Unis, comme le prouve la 15e saison de son émission lancée à Chicago. Il doit investir temps et énergie s’il veut empêcher la fermeture du resto trentenaire Josephine’s Cooking, prévue dans un mois.

Samedi, 22 h, Zeste.