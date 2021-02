Remparts: critiqué, le vétéran de 20 ans Hunter Holmes regarde vers l’avant

Il y a parfois des discussions qui s’imposent entre un entraîneur et son joueur. Insatisfait des récentes performances du vétéran Hunter Holmes, Patrick Roy a cru bon procéder à une mise à jour avec l’attaquant de 20 ans des Remparts de Québec à la veille d’un week-end de deux rencontres en moins de 24 heures, à Rimouski.

À l’issue de la défaite de 4-3 contre Shawinigan, jeudi, Roy avait blâmé le travail de l’Ontarien, notamment en couverture défensive, ajoutant qu’il devait offrir plus d’efforts pour un joueur dans son rôle.

Depuis le début de la saison, Holmes n’a marqué qu’un but et inscrit quatre mentions d’aide, en 14 matchs, en plus d’afficher un différentiel de -14. Les statistiques, combinées aux récentes sorties de son poulain, ont fait dire à Roy que le moment d’une mise au point était venu, chose qui a été faite vendredi matin. Une rencontre qualifiée de «constructive» par l’entraîneur-chef et directeur général des Remparts.

«Un but, quatre passes et -12 pour un joueur de 20 ans, ça chatouille un peu partout, mais c’est une personne que j’aime beaucoup, un gars d’équipe qui a la passion et un moment donné, il faut se jaser [...] C’était le moment opportun pour clarifier certains détails et avoir une conversation franche», a expliqué le membre du Temple de la renommée.

Prêt à rebondir

Invité à réagir aux propos de son entraîneur, celui qui en est à sa deuxième saison avec l’équipe ne s’est pas défilé en visioconférence intime avec les représentants de deux quotidiens de la Vieille Capitale.

«Je suis d’accord avec Patrick. Je n’ai pas joué à la hauteur de mes standards, et hier [jeudi], ce n’était pas une bonne performance pour moi. Comme l’un des joueurs les plus âgés, je dois montrer l’exemple et je vais être meilleur», a assuré le gros ailier de 6 pi 1 po et 185 lb.

Holmes est conscient qu’il doit mieux aider ses partenaires de trio Cole Cormier et Viljami Marjala.

«Je dois mieux protéger la rondelle et travailler fort dans notre zone et dans la zone offensive pour nous aider à maintenir une pression sur l’adversaire. À partir de là, je pense qu’on va avoir plus de chances de marquer», a expliqué le vétéran, qui avoue que sa fiche de -12 le dérange aussi.

Huitièmes au classement général grâce à un pourcentage de victoires de ,643, les Remparts affronteront l’Océanic (17e, ,341) sur le coup de 16h, samedi après-midi, dans le cinquième de six matchs de l’environnement protégé disputé au Colisée Financière Sun Life. Thomas Sigouin sera une fois de plus le gardien partant des Diables rouges.