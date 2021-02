Son jeune patient avait un pouls très bas

Même avisée par une collègue que son jeune patient affichait un pouls très bas, l’infirmière Annick Prévost n’a pas semblé faire de cas de l’état de l’adolescent, décédé plus tard d’une surdose de morphine, selon ce qui a été entendu vendredi lors d’une audience disciplinaire.

« Quand j’ai donné mes valeurs à Annick, j’attendais un “OK” pour savoir si c’était beau, un pouls à 48 [battements par minute]. Elle m’a dit que tout était correct », a relaté vendredi son ancienne collègue, l’infirmière Camille Breault devant le Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Après une opération de routine visant à lui retirer l’appendice, un patient de 17 ans – dont on ne peut divulguer le nom en raison d’une ordonnance – a été victime d’un arrêt cardiaque engendré par une dose mortelle de morphine, administrée le 13 janvier 2018 au Centre hospitalier régional de Lanaudière, connu sous le nom d’hôpital de Joliette.

À ce moment-là, le jeune homme avait été placé sous la supervision de Mme Prévost, qui fait aujourd’hui l’objet d’une plainte devant l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Car selon le rapport du coroner, le décès de l’adolescent était « hautement évitable », si l’infirmière l’ayant eu sous sa responsabilité avait suivi les protocoles en place.

La dose de 5 mg de morphine était par ailleurs trop élevée pour le patient, qui n’en avait jamais eu auparavant, et qui aurait dû recevoir une « attention professionnelle » en conséquence, estime le rapport.

Or, l’infirmière responsable n’a pas semblé s’inquiéter outre mesure du pouls très bas du jeune lorsqu’on lui en a fait mention.

« Ce n’est pas rare de voir des pouls à 48 après une opération. [...] Il faut toujours comparer avec les valeurs de base du patient. S’il est toujours à 48, on s’inquiète moins que si c’est la première fois », a expliqué sa collègue, qui s’était rendue au chevet du patient en entendant l’alarme de la chambre.

Tout était beau

Mme Breault aurait ensuite confirmé ses données auprès de Mme Prévost, qui lui aurait répondu que tout était beau, en plein dans la paperasse de fin de quart de travail.

« La manière de surveiller les réactions du patient à l’administration d’un opiacé, c’est fondamental pour assurer la sécurité. On ne peut pas juste dire : “j’ai donné de la morphine et le patient respire”. Ce n’est pas suffisant », a indiqué Odette Doyon, experte en sciences infirmières et évaluation de surveillance clinique.