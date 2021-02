Taïwan condamne la Chine après la décision du Guyana de renoncer à un bureau commercial

Taïwan a accusé vendredi Pékin d’avoir fait pression sur le Guyana pour qu’il renonce à son accord signé avec Taipei pour ouvrir un bureau commercial, affirmant que cela témoigne de la « nature malfaisante » du gouvernement chinois.

Moins de 24 heures après l’annonce par les autorités taïwanaises de l’ouverture de ce bureau, le ministre des Affaires étrangères du Guyana a indiqué avoir abandonné ce projet, affirmant que son pays demeure attaché à ses relations diplomatiques avec la Chine.

« Nous tenons à exprimer notre plus vive insatisfaction et nous condamnons le fait que le gouvernement chinois a une nouvelle fois intimidé et réprimé Taïwan sur la scène internationale », a déclaré dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères taïwanais.

« Le gouvernement chinois dit une chose mais en fait une autre, ce qui ne fait que souligner sa nature malfaisante et éloigner d’avantage les deux camps ».

Jeudi, les autorités de Taipei avaient annoncé avoir signé en janvier un accord avec le Guyana pour ouvrir un bureau commercial qui avait commencer à fonctionner. Cet événement avait aussitôt été salué par les États-Unis.

Cet accord n’impliquait pas de changement d’alliance diplomatique pour le Guyana, qui continue de reconnaître uniquement la République populaire de Chine.

Seuls 15 pays reconnaissent encore officiellement Taïwan, qui est en revanche considéré par Pékin comme une province chinoise, appelée à rentrer dans le giron de la Chine populaire, si nécessaire par la force..

Depuis l’arrivée au pouvoir en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen, qui refuse contrairement au gouvernement précédent de reconnaître que l’île et la Chine continentale font partie « d’une seule Chine », Pékin s’applique à tenir les autorités taïwanaises à l’écart des organisations internationales.

Mais dès jeudi, le Guyana avait publié un communiqué dans lequel il « précisait continuer à adhérer à la politique d’une seule Chine et que ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine demeuraient inchangées ».

Le porte-parole du bureau présidentiel de Taïwan, Xavier Chang, a qualifié la décision du Guyana d’« unilatérale ».

De son côté, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait mis en garde jeudi contre toute tentative de Taipei « d’obtenir un soutien étranger et de s’engager dans des activités séparatistes est voué à l’échec ».