Tramway: la Chambre de commerce de Québec s'impatiente aussi face au gouvernement Legault

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec presse une fois de plus le gouvernement Legault pour qu’il donne le feu vert au projet de tramway au plus vite, afin que «l’échéancier initial soit respecté».

Dans un mémoire déposé dans les derniers jours au ministère des Finances, en prévision du prochain budget en mars, la CCIQ revient à la charge en demandant à l’État québécois d’«accélérer le processus» et de permettre à la Ville de Québec de lancer son appel de propositions auprès des consortiums intéressés pour démarrer le chantier le plus rapidement possible.

«Dans le contexte de relance économique, il est non seulement primordial d’offrir un climat de prévisibilité dans le dossier du tramway de Québec, mais surtout de démarrer rapidement», écrit le regroupement de gens d’affaires qui compte 4 200 membres.

«L’arrivée d’un réseau de transport structurant est essentielle pour la vitalité économique de la région. Les prévisions font état de 19 000 emplois crés avec la construction et près de 2,1 milliards $ en ajout au PIB de Québec», fait-on valoir.

«Nous souhaitons que l’ensemble du projet du RSTC (Réseau structurant de transport en commun) soit vu comme une première phase, que nous pourrons bonifier dans un futur rapproché, notamment pour la desserte efficace des banlieues», peut-on lire, histoire d’ajouter au débat de l’heure sur la desserte des banlieues.

En novembre dernier, la Chambre de commerce avait fait une sortie semblable en compagnie de plusieurs gros joueurs du secteur de la finance et des assurances à Québec, ainsi que l’Université Laval. Ces «acteurs clés» de la grande région de Québec demandaient alors au gouvernement Legault d’adopter un décret pour autoriser le projet avant les Fêtes.

Autres demandes

Dans son mémoire, la CCIQ réitère aussi son appui au projet Laurentia du Port de Québec, évalué à 775 M$, et au plan de relance l’aéroport de Québec, deux grands projets qui pourraient contribuer à la relance économique post-COVID.

Jugeant par ailleurs certains programmes d’aide aux entreprises peu flexibles, en raison de leurs critères d’admissibilité, la Chambre de commerce demande aussi au gouvernement de lui confier la gestion d’un fonds de relance de 950 000 $ pour des projets qu’elle compte mettre en œuvre, en partenariat avec le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Enfin, puisqu’elle redoute encore des problèmes de recrutement de main-d’œuvre lors de la relance, elle demande au gouvernement d’assouplir les règles d’immigration en créant un statut particulier pour les employés des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, en calquant le modèle déjà existant pour le secteur agricole.