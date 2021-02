Un ajout «spectaculaire» pour les Capitales de Québec

Le gérant des Capitales de Québec Patrick Scalibrini ne cache pas son excitation face au retour du voltigeur Jhalan Jackson dans sa formation pour la saison prochaine.

«Il est notre joueur le plus excitant et spectaculaire, au bâton comme en défensive, a qualifié Scalabrini, vendredi, dans le communiqué visant à annoncer l’heureuse nouvelle. Jhalan est le meilleur frappeur de notre formation. Je m’attends à ce qu’il soit un des meilleurs joueurs de la ligue. On va tenter de bâtir notre offensive autour de lui. Il sera assurément un gros producteur de points.»

Jackson, qui a signé un contrat pour la saison 2021, a déjà porté les couleurs des Capitales, il y a deux ans. Libéré de la filiale AA des Yankees de New York au printemps 2019, Jackson avait rejoint l’équipe de Québec en juin de cette même année. Le Floridien d’origine avait notamment réussi 13 circuits en 58 parties. Le voltigeur s’était également démarqué en défensive en volant quelques coups sûrs à l’adversaire.

«En 2019, les premières semaines avaient été compliquées pour lui en raison d’une blessure à l’ischio-jambier, a précisé Scalabrini. Une fois rétabli, il était inarrêtable. Pour 2021, il veut arriver dans une forme qui lui permettra d’être à ce niveau pour se redonner une chance d’être repérée par les organisations du baseball majeur.»

Différents scénarios envisagés

Évidemment, avec la pandémie de COVID-19 et la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, le calendrier de la Ligue Frontier n’a pas encore été dévoilé en vue de la prochaine saison. La mise en place d’un championnat canadien, incluant les Aigles de Trois-Rivières et les Champions d’Ottawa, demeure un scénario possible. Sinon, le début de la saison de la Ligue Frontier pourrait tout simplement être repoussé au début du mois de juin.

Au sein de la formation des Capitales, en plus de Jackson, le club compte notamment sur deux Québécois sous contrat: David Glaude et Jonathan Lacroix. Le statut du vétéran lanceur Karl Gélinas est à déterminer tout comme celui de l’artilleur Dany Paradis-Giroux.