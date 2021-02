Achats en bloc au Canadien National

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Sept administrateurs investissent 2,1 M$

Pas moins de sept des 14 membres du conseil d’administration du Canadien National ont acheté des actions de l’entreprise montréalaise à la fin janvier. Ils ont déboursé plus de 2,1 millions $ en tout. À lui seul, le président du conseil, Robert Pace (photo), en a acheté pour près de 480 000 $. Soulignons au passage que la Fondation Bill et Melinda Gates a vendu pour plus de 455 millions $ de titres du CN du 23 décembre au 25 janvier.

Un fabricant québécois vendu à gros prix

La firme d’investissement californienne Altamont Capital Partners a mis la main sur le Groupe Emballage Spécialisé (GES), une entreprise montréalaise fondée il y a 40 ans. La valeur de la transaction est de plus de 200 millions $. Plutôt méconnue, GES compte pourtant 14 usines en Amérique du Nord et emploie 1100 personnes, dont une centaine dans la métropole québécoise. Le fondateur de GES, Paul Gaulin, a confié au Journal que le seul acheteur québécois intéressé avait fait une offre trop timide.

Un administrateur vend des actions de CGI

Gilles Labbé, un membre du conseil de CGI, a réalisé un profit de plus de 220 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale québécoise des technologies de l’information, cette semaine. Administrateur de CGI depuis 2010, M. Labbé a dirigé le fabricant de trains d’atterrissage Héroux-Devtek de 1989 à 2019.

Québec investit 50 M$ avec les Anges

Le ministère de l’Économie injectera 50 millions $ dans le fonds Anges Québec Capital II, lequel investira dans de jeunes entreprises innovantes. Anges Québec tentera de récolter 35 millions $ de plus auprès de ses membres. L’organisme regroupe actuellement quelque 230 « anges investisseurs ». Les fonds de Québec proviendront d’une enveloppe de 300 millions $ annoncée l’automne dernier.

Des Américains avalent Macadamian

La firme logicielle Macadamian de Gatineau, qui a connu une forte croissance dans le secteur de la santé, ces dernières années, vient d’accepter une offre d’achat de l’entreprise Emids de Nashville, au Tennessee. Fondée en 1997, Macadamian compte 150 employés à Gatineau, en Roumanie et en Arménie. Ses revenus annuels dépassent les 10 millions $.

MKB recueille 100 M$

La firme montréalaise MKB a récolté 100 millions $ auprès de la Banque de développement du Canada (BDC), la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et d’autres investisseurs. Les sommes recueillies ont permis de lancer un fonds axé sur la décarbonisation et l’électrification des transports. Le fonds a déjà investi dans le fabricant québécois de bornes de recharge AddÉnergie et dans Ample, une firme américaine de batteries. Sur la photo, Kenneth MacKinnon, cofondateur et associé directeur de MKB.