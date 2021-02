COVID-19 : seulement 20 nouveaux cas à Québec

La courbe de la transmission continue de chuter à des niveaux exceptionnellement bas dans la Capitale-Nationale où ce sont seulement 20 nouveaux cas de coronavirus qui ont été déclarés dans le plus récent bilan.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Le Canada a franchi samedi la barre des 800 000 cas cumulés de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 27 nouveaux décès et 1204 cas supplémentaires

Il faut remonter au 3 septembre pour trouver valeur plus faible que celle-ci, au début de la deuxième vague.

Mais, signe que la vigilance reste de mise, ce sont toujours 659 personnes qui sont considérées comme des porteurs «actifs» de la COVID-19 dans la région.

Trois résidents supplémentaires ont également succombé au virus, portant le nombre total de victimes à 946.

La région de la Capitale-Nationale demeure au niveau d’alerte «rouge», mais, selon le directeur régional de la santé publique, le Dr André Dontigny, qui s’est exprimé plus tôt cette semaine, le palier orange est à portée de main à partir de la dernière semaine de février, si la situation continue de «s’améliorer ou de se stabiliser».

Une rétrogradation vers l’orange autoriserait entre autres la réouverture des restaurants et éventuellement des cinémas et salles de spectacles, ou un couvre-feu qui débute plus tard.

Entre temps, de nouveaux assouplissements entreront en vigueur lundi à la grandeur du Québec, permettant par exemple la réouverture des commerces non prioritaires, incluant ceux de soins personnels et esthétiques.

L’interdiction de se rassembler et le télétravail obligatoire demeurent néanmoins en vigueur, peu importe le palier d’alerte.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, qui reste elle aussi en zone rouge, le bilan de samedi est moins réjouissant. Les nouvelles contaminations sont à la hausse, s’élevant à 49 sur une période de 24 heures soit le 2e bilan le plus élevé cette semaine.

La transmission se maintient en somme à un niveau comparable à celui de la semaine précédente. On déplore par ailleurs deux morts supplémentaires, pour un total de 270 décès depuis le début de la pandémie.

Ailleurs, dans l’est du Québec et au Saguenay, qui repassent en zone orange à compter de lundi, la situation semble toujours sous contrôle avec 2 nouveaux cas pour le Bas-Saint-Laurent, 3 pour le Saguenay—Lac-Saint-Jean, 1 sur la Côte-Nord et aucune nouvelle infection du côté de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.