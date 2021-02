Deux vins «hors normes» pour le Super Bowl

C’est dimanche, le gros match. La finale du Superbowl opposera les deux meilleurs quarts-arrières de la NFL: le vétéran Tom Brady et la jeune sensation, Patrick Mahomes. Dans les deux cas, on parle de joueurs «hors normes» dont le jeu s’élève au-dessus de celui des autres. Un peu comme certains vins... Que vous soyez pour l’un ou pour l’autre, voici deux vins tout aussi «hors normes» qui sauront vous apporter énormément de plaisir, voire quelques sensations fortes. À siroter tranquillement durant le match de dimanche soir.

Buvez moins. Buvez mieux.

Meinklang, Prosa 2019, Burgenland, Autriche

20,25 $ - Code SAQ 14651824 – 10,5 % - 15 g/L – Biologique – Nature

J’aurais voulu vous le suggérer la semaine prochaine, pour la Saint-Valentin, mais étant donné l’impressionnante popularité des vins de Meinklang (pourtant à peine connu il n’y a pas 2 ans!), vous risquez de vous retrouver devant une tablette vide. Nez affriolant de fraise, de melon et de fleur. Bulles légères, matière gourmande. On sent un peu de sucre résiduel, mais c’est bien intégré et l’acidité apporte ce qu’il faut de fraîcheur pour rendre le tout très agréable. Accord parfait avec les croustilles tout en sachant que ça pourrait faire un accord décadent avec les ailes de poulet style buffalo.

★★★ $$

Skerk, Malvazija 2017, Venezia Giulia, Italie

62,00 $ - Code SAQ 14559121 – 13 % - n.d. – Nature

Collée à la frontière Slovène, Azienda Agricola Skerk est une petite propriété familiale de 7 hectares située dans la DOC de Carso en Frioul-Vénétie, une région considérée comme l’un des berceaux du vin orange. Le domaine est géré par le talentueux Sandi Skerk qui utilise les techniques de vinification de son grand-père, notamment la macération sur peau pour ses vins blancs. C’est le cas ici avec le malvasia qui donne un vin à la robe finement dorée. Un nez captivant aux tonalités de miel, de marjolaine, de lavande, de fleur d’oranger et de cardamome. En bouche, le vin paraît ample et bien sec. L’impression d’amertume, parfois marquée dans le vin orange, se fait délicate. Bonne persistance. Cher, mais carrément « hors norme ». Tentez le coup avec un plat de nachos au poulet!

★★★★ $$$$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.