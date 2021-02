Divisons le Québec en trois zones

Mardi, le premier ministre François Legault a présenté son plan de déconfinement. Un plan très prudent avec près de 90% de la population québécoise toujours en zone rouge.

Comment peut-on expliquer que Montréal et l’Estrie soient dans la même zone? Avec une moyenne de 13 cas par jour, comment l’Outaouais peut avoir les mêmes restrictions que la métropole?

Le gouvernement caquiste a voulu user de grande prudence, mais cette situation est injustifiée pour plusieurs régions.

Proximité avec Montréal

Sans le dire directement, on sent que les régions proches de Montréal payent pour leur proximité avec la métropole. Nos élus ont peur que les Montréalais se payent des petits voyages à Sherbrooke, Trois-Rivières ou Gatineau pour casser la croûte.

Cette crainte est peut-être justifiée avec ce que nous avons vu au cours des derniers mois. Mais, le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur les points chauds de la pandémie au lieu de brimer les régions qui font des efforts et qui suivent les mesures sanitaires.

Comment basculer dans la zone orange?

Mercredi, à l’Assemblée nationale, le Parti Québécois a déposé une motion demandant l’actualisation du système d’alertes régionales : « l’Assemblée nationale demande au gouvernement de faire preuve de transparence et de cohérence en rendant public le tableau actualisé avec les critères de santé publique et les mesures sanitaires associées à chacune des zones de couleur du système d’alertes régionales, soit pour la zone verte, jaune, orange et rouge ».

Malheureusement, le gouvernement caquiste a refusé le dépôt de la motion.

Ainsi, on ne sait pas encore les critères précis pour qu’une région puisse passer du rouge à l’orange. La seule information que nous avons c’est le commentaire de M. Legault a fait mardi : « Suivez la situation des hôpitaux. »

Le gouvernement aurait tout intérêt à publier rapidement des cibles avec chiffres à l’appui pour chaque zone de couleurs. De cette façon, il pourra s’assurer de garder la population motivée dans ce marathon contre la COVID-19.

Un peu de motivation ne sera pas de refus. On sait que le fil d’arrivée approche, mais on ne sait pas encore le nombre de kilomètres qui nous reste à parcourir avant d’y arriver.