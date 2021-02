Les Chiefs en mission pour un double

Même quand tous les bons ingrédients et les techniques adéquates sont en place, il est difficile de concocter une recette parfaite deux fois de suite. Les Chiefs ont beau être considérés comme favoris pour remporter le Super Bowl 55 depuis la minute qui a suivi leur couronnement il y a un an, il n’en demeure pas moins que le défi de répéter leur exploit s’annonce colossal.

• À lire aussi: Super Bowl LV: un duel épique en vue

Le 2 février de l’an dernier, les Chiefs célébraient sous les confettis à Miami leur deuxième titre de champions à vie et leur premier en 50 ans. Avec un brillant quart-arrière en Patrick Mahomes à bord, en plus de receveurs redoutables et d’un noyau qui revenait pratiquement intact, plusieurs ont conclu que les Chiefs avaient potentiellement jeté les bases de la prochaine grande dynastie dans la NFL.

Avant de voir si loin, il faut d’abord gagner le trophée Vince-Lombardi deux années de suite. Contre l’immortel Tom Brady, rien de moins !

Seulement sept fois

Déjà, peu importe l’adversaire, remporter le Super Bowl deux années de suite relève de l’impensable par les temps qui courent. Personne n’a réussi l’exploit depuis les Patriots en 2003 et 2004, qui étaient évidemment menés par ce même Tom Brady.

Dans la LNH, le Canadien a collectionné les conquêtes de la coupe Stanley à quelques époques différentes. Même constat pour les Yankees au baseball. Les Lakers, les Celtics, les Bulls et, plus récemment, les Warriors ont aussi connu des années successives de gloire dans la NBA.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Dans la NFL, sept équipes seulement ont gagné le Super Bowl deux années de suite. Les Steelers sont les seuls à avoir accompli l’exploit à deux reprises dans leur existence.

Les Patriots sont toutefois les seuls à avoir étiré leur domination pendant près de 20 ans. Dans toute l’histoire de la NFL, si l’on remonte à l’ère d’avant le Super Bowl, seuls les Packers ont été sacrés champions plus de deux saisons de suite.

Pas facile de répéter

Depuis le premier Super Bowl au terme de la saison de 1966, plusieurs équipes ont eu l’occasion de remporter le titre deux années de suite, mais se sont inclinées à leur deuxième année.

Ce fut le cas pour les Cowboys en 1979, Washington en 1983, les Packers en 1997, les Seahawks en 2014 et les Patriots en 2017.

C’est donc dire que depuis le doublé fructueux des Patriots en 2003 et 2004, seulement deux équipes ont obtenu l’occasion d’en faire autant, sans succès.

Dans l’ère du Super Bowl, seuls les quarts-arrière Bart Starr, Bob Griese, Terry Bradshaw, Joe Montana, Troy Aikman, John Elway et Tom Brady ont pu compléter le doublé. Patrick Mahomes est sur la liste d’attente.

Les équipes qui ont réussi des doublés au Super Bowl

2003 et 2004

Avec un jeune Tom Brady et une défensive redoutable qui s’est classée au premier rang en 2003 et au deuxième rang en 2004, les Patriots n’ont perdu que quatre matchs au total durant ses deux saisons. Défensivement, les Teddy Bruschi, Mike Vrabel, Willie McGinest, Richard Seymour, Ty Law et Rodney Harrison faisaient la loi. À l’attaque, le porteur Corey Dillon avait connu une résurgence à 30 ans, avec 1635 verges au sol en 2004.

1997 et 1998

Photo Reuters

C’était la mémorable fin de carrière du quart-arrière John Elway, élevé au rang de figure mythique à Denver. Il a pris sa retraite après ses triomphes successifs face aux Packers et aux Falcons. Une belle revanche après trois défaites amères au Super Bowl plus tôt dans sa carrière. Le porteur de ballon Terrell Davis était au summum de sa courte carrière d’étoile filante, gagnant successivement 1750 verges et 2008 verges au sol lors de ces deux campagnes monstrueuses des Broncos.

1992 et 1993

Les Cowboys des années 1990 sont encore perçus comme l’une des équipes les plus complètes de tous les temps. Après avoir échangé leur porteur étoile Herschel Walker aux Vikings contre une panoplie de choix, ils sont repartis de zéro pour ériger une dynastie. Les Troy Aikman, Emmitt Smith et Michael Irvin faisaient la pluie et le beau temps à l’attaque. La défensive n’est jamais sortie du top 5, de 1992 à 1996. Une machine complète.

1988 et 1989

Photo d'archives

C’était l’âge d’or des 49ers, avec le légendaire Joe Montana, qui célébrait une troisième et une quatrième conquête au Super Bowl. À ses côtés, le grand Jerry Rice n’a jamais eu son égal comme receveur de passes. La transition entre le mythique entraîneur-chef Bill Walsh et son successeur George Seifert s’était faite sans heurt, chacun d’entre eux ayant remporté un titre dans ce doublé. La défensive était sans pitié avec les Ronnie Lott, Charles Haley, Matt Millen et Bill Romanowski.

1978 et 1979 / 1974 et 1975

Les Steelers sont les seuls à avoir mis la main quatre fois sur le trophée Vince-Lombardi dans une période de six ans. Le quart-arrière Terry Bradshaw balançait des bombes à Lynn Swann et John Stallworth pendant que le porteur Franco Harris abusait des défensives adverses. C’est aussi la belle époque du « rideau de fer », redoutable défensive des Steelers menée par des guerriers comme « Mean » Joe Greene, Jack Lambert, Mel Blount et Jack Ham.

1972 et 1973

Photo d'archives

Les Dolphins de 1972 demeurent à ce jour la seule équipe qui a connu une saison parfaite et qui a ensuite raflé les grands honneurs. Pendant que leur « no name defense » s’imposait au premier rang du circuit, l’attaque brillait aussi avec un champ arrière bondé de munitions et un quart-arrière efficace en Bob Griese. Il s’agit de la période la plus faste pour le légendaire entraîneur-chef Don Shula, qui trône toujours au sommet dans sa profession pour le nombre de victoires (328 en saison et 347 en incluant les éliminatoires).