Fleury continue de chauffer Lehner

Si Carey Price et Jake Allen forment un bon duo de gardiens chez le Canadien de Montréal, force est d’admettre que les Golden Knights de Vegas sont très bien nantis devant le filet avec Robin Lehner et son présumé auxiliaire Marc-André Fleury.

À 36 ans, Fleury impose à nouveau le respect en ce début de saison. En quatre départs, il demeure invaincu. Mieux encore, l’athlète originaire de Sorel-Tracy n’a alloué que cinq buts.

Vendredi, Fleury a bloqué 27 des 29 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 5 à 2 contre les Kings de Los Angeles. Au terme de ce match, il maintient une moyenne de buts alloués de 1,25 et un extraordinaire taux d’efficacité de ,944.

«J’ai aimé notre début de match et adoré le fait qu’on ait pris les devants, mais je ne suis pas certain que le résultat final reflète exactement le déroulement du match et la façon dont nous avons joué», a commenté l’entraîneur-chef des Golden Knights, Peter DeBoer, cité par le Las Vegas Review-Journal, bien conscient de l’apport de Fleury à son équipe.

«Ce n’était pas un match parfait, mais nous nous sommes présentés et le travail a été fait», a ajouté DeBoer.

À titre comparatif, Lehner a également participé à quatre matchs des Golden Knights, cette saison. Il montre un dossier de 2-1-1, une moyenne de 2,95 et un taux d’efficacité de ,885.