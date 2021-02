La nouvelle politique étrangère américaine

Jeudi, dans un discours très attendu, Joe Biden a livré les grandes lignes de sa politique étrangère. Sans surprise, elle est dans la continuité de la politique étrangère de Barak Obama et elle fait une large place aux problèmes actuels auxquels les États-Unis sont confrontés.

Biden veut reconstruire la confiance ainsi que reprendre le leadership de la défense de la démocratie et des droits et libertés. Pour y parvenir, il compte rebâtir l’économie américaine et redonner de la vigueur aux classes moyennes. Il reprend presque le slogan de Donald Trump : rendre l’Amérique grande à nouveau.

1. D’où viennent les défis internationaux des États-Unis ?

Les problèmes des États-Unis proviennent d’un glissement qu’aucun dirigeant américain n’ose expliquer : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le poids relatif des États-Unis a fondu de moitié, passant de plus de 30 % de l’économie mondiale à moins de 15 % de celle-ci, en parité de pouvoir d’achat. Le poids démographique des Occidentaux a suivi la même courbe descendante. Les populations occidentales ne forment plus qu’environ 15 % de la population mondiale, alors qu’elles représentaient plus du tiers il y a 70 ans. Ces facteurs économiques et démographiques expliquent la tension entre les prétentions américaines dans l’arène internationale et l’épreuve des faits.

2. Comment Biden veut-il renforcer la puissance américaine ?

Biden a promis des investissements massifs en science et en technologie, en particulier dans les sciences appliquées, pour que les États-Unis retrouvent leur compétitivité et qu’ils ne soient « jamais égalés » par aucun autre pays. Mais les arguments de Biden proviennent d’une autre époque. D’une époque où la science et la technologie étaient largement dominées par les États-Unis. Tel n’est plus le cas. Par exemple, depuis plusieurs années, les États-Unis ont chuté au troisième rang mondial parmi les détenteurs de nouveaux brevets. Des investissements massifs en science et technologie peuvent aider les États-Unis, mais pas leur redonner leur puissance d’antan.

3. Quelle est la politique de Biden à l’égard de la Chine et de la Russie ?

La diplomatie maladroite de Trump a laissé le champ libre à la Chine et elle a déstabilisé les autres démocraties. Biden a annoncé une attitude dure envers la Russie et la Chine, même s’il a reconnu que la coopération avec la Chine était inévitable dans certains domaines. Il a annoncé le retour en force des États-Unis dans toutes les instances internationales, à commencer par le Traité de Paris sur les changements climatiques. Mais la tâche sera longue et ardue : le département d’État américain a perdu environ 1000 diplomates de carrière durant les années Trump.

4. Quelles mesures concrètes Biden a-t-il annoncées ?

Biden a annoncé certaines mesures fortes. Par exemple, le gouvernement américain ne soutiendra plus la dictature saoudienne dans sa colonisation odieuse du Yémen. Biden a aussi annoncé que les militaires américains basés en Allemagne ne partiraient pas, une façon de rassurer les alliés sur l’engagement des États-Unis dans l’OTAN.

5. Quelle est l’influence de l’aile radicale démocrate sur Biden ?

Biden a compris que la cohésion de son parti exigeait des gestes en faveur de son aile radicale, d’où ses prises de position en faveur des réfugiés et des LGBT. Pour le moment, il semble avoir la situation bien en main. Un des dangers auxquels son parti fait face est une dérive vers son aile woke. Un peu comme le parti républicain a dérivé vers son aile d’extrême droite.