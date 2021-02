L'Argentine nouvelle

L’Argentine jouit d’une longue tradition viticole qui remonte à l’arrivée des colons européens au XVIe siècle. Jadis marqués par une influence européenne, les vins ont pris un virage beaucoup plus moderne au tournant des années 2000. Les malbecs de facture moderne, bien mûrs, flatteurs et encensés par la presse américaine, ont presque fait oublier que l’Argentine cultive d’autres cépages avec autant de succès.

Tout à l’ouest du pays, adossé à la cordillère des Andes, Mendoza est de loin la plus vaste et la plus importante province viticole d'Argentine. Sa production représente plus de 70% de la production nationale. Privé de l’influence maritime, le climat de Mendoza est nettement plus chaud que celui des régions chiliennes, situées de l’autre côté des montagnes. Sans irrigation, une bonne partie de la superficie couverte par les vignobles ne serait qu’une zone désertique. Ce climat sec limite toutefois les maladies fongiques et favorise l’agriculture biologique.

Avec une altitude oscillant entre 1000 m et 1600 m, un climat plus frais, des sols pauvres, bien drainés et bercés par une brise continue, la vallée de Uco possède toutes les conditions gagnantes pour la production de vins fins. On comprend aussi vite pourquoi cette région viticole est la plus prisée du vignoble argentin quand on goûte ces deux vins, vendus à des prix on ne peut plus attrayants.

Bodega Piedra Negra, Pinot Gris 2018, Reserva, Valle de Uco – Los Chacayes, Arrayo Grande, Argentine

18,00$ - Code SAQ: 14494478 – 13% - 2,5 g/L – Biologique

Sur les sols caillouteux et les moraines d’origine volcanique du secteur de Los Chacayes, le Bordelais François Lurton produit un vin blanc léger, mais juste assez substantiel, nommé à juste titre «pinot gris» plutôt que «grigio». Les vignes ont une vingtaine d’années, les fermentations sont conduites à 70% en cuves inox; le reste est fermenté en fûts de second passage, ce qui nourrit sa texture d’une certaine onctuosité, sans masquer les saveurs de fruits blancs et de citron. Un très bon vin blanc d’apéritif, subtil et délicat, qui ne manque cependant pas de caractère.

$ 1⁄2 – ★★★

Fincas Patagonicas, Cabernet sauvignon 2018, Zolo, vallée de Uco – Mendoza, Argentine

17,95$ - Code SAQ: 11373232 – 14,5% - 3,8 g/L – Biologique

L’attaque veloutée et caressante de ce vin rouge biologique rappelle davantage la patine tannique d’un merlot que d’un cabernet. Est-ce l’effet d’un terroir particulier dans la vallée de Uco ou la patte du vigneron? Quoi qu’il en soit, à moins de 20$, ce vin s’avère un super achat! Une profusion de fruits noirs, tant au nez qu’en bouche, où s’ajoutent aussi des couches de saveurs d’épices douces et de violette. À boire au cours des cinq prochaines années avec un magret de canard et une sauce aux cerises noires.

$ 1⁄2 – ★★★ 1⁄2

Salud!

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel