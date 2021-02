Le talent seul ne suffit pas

Par moments, on avait l’impression de revivre quelques moments de la dernière saison quand le Canadien affrontait les Red Wings de Detroit.

Il y avait plusieurs visages familiers et d’autres qui avaient grossi les rangs avec cette attitude que le talent peut parfois faire tout le boulot... pendant que l’effort s’absente pour la soirée.

Les Sénateurs d’Ottawa étaient de passage au Centre Bell jeudi. Ils terminaient un voyage dans l’Ouest canadien où ils avaient servi de partenaires d’entraînement aux Canucks de Vancouver et aux Oilers d’Edmonton.

Donc, face à la meilleure équipe de la Ligue nationale, on était en mesure de s’attendre à une autre soirée spectaculaire du Canadien. La logique invitait à une telle conclusion.

Mais les entraîneurs redoutent toujours ces matchs contre des formations qui sont assurées de ne pas participer au tournoi de fin de saison, même si on n’a joué qu’une dizaine de matchs jusqu’ici.

Et ils ont raison.

Le Canadien n’avait pas ce goût de compétitionner à un niveau élevé. On ne montrait guère de conviction parce qu’on avait la certitude que le talent prévaudrait dans ce genre de match.

Après tout, Matt Murray, qui avait de la difficulté à stopper un ballon de plage à son arrivée au Centre Bell, était devant le filet. La brigade défensive des Sénateurs, à part Thomas Chabot, avait été malmenée depuis le début de la saison. Et l’attaque n’avait pas fait beaucoup d’étincelles à Vancouver et à Edmonton.

Deux buts qui ont fait mal

On a beau insister que le Canadien, grâce uniquement au trio de Phillip Danault, a pu se balader sans trop de soucis face à un rival qui luttait avec l’énergie du désespoir. Mais les deux buts rapides en fin de période, avec le Canadien au neutre, ont ravivé l’espoir chez les Sénateurs.

Et l’improbable s’est produit.

On peut toujours s’imaginer qu’après 10 matchs âprement disputés et face à un rival qui, selon les résultats, ne faisait pas le poids, on croyait sans doute qu’on pourrait s’en tirer sans garder le pied au plancher.

Ça ne se fait pas dans cette ligue.

À moins que le gardien adverse ne soit pas au sommet de son art, tu peux t’en sortir, mais Matt Murray, contre toute attente, a connu son meilleur match de la saison. Le Canadien lui a rendu la vie facile, direz-vous.

Peut-être. Moins d’incursions devant le filet, pas de joueurs pour lui voiler la vue, des Sénateurs croyant de plus en plus à la victoire et le Canadien n’a pas réussi à s’ajuster à l’adversité.

Ou encore était-il vraiment conscient qu’il y avait un danger qui le guettait ?

Il a peut-être montré des signes encourageants en troisième période, mais l’effort démontré lors des 10 premiers matchs de la saison n’a jamais atteint le même degré d’intensité.

Les joueurs du CH n’ont pas inquiété Murray et sa troupe.

Individualisme

Parfois, dans l’euphorie de la victoire, on s’éloigne soudainement de ce qu’on fait habituellement de bien. Notamment sur le plan de la concentration. Notamment sur le plan de l’exécution.

Le Canadien affrontait la pire équipe du circuit. On embarque dans le match sans avoir la peur de perdre, on plonge ensuite dans l’individualisme. Or, peu importe l’équipe, peu importe le talent qu’elle possède, ça ne fonctionne jamais. L’individualisme n’appartient pas au vocabulaire d’un sport d’équipe.

Le Canadien doit tirer une leçon des événements qui ont marqué cette soirée au Centre Bell.

Autant les joueurs que les entraîneurs ont pris des décisions qui ont soulevé bien des interrogations. Mais parfois, derrière le banc, on se fait prendre également, d’autant plus que Claude Julien et son groupe n’avaient pas encore vécu une telle expérience cette saison.

Arborant son uniforme bleu, le Canadien a semblé avoir perdu son identité.

De quoi s’inquiéter

Les décideurs de la Ligue nationale ne craignent pas pour l’instant que la saison écourtée soit en péril, mais ils tiennent à prendre les grands moyens pour éviter de se retrouver devant une situation alarmante.

Les cas de COVID-19 se multiplient et, par conséquent, les matchs annulés s’empilent. Les Bruins de Boston, qui ont affronté les Flyers de Philadelphie hier soir, devaient se mesurer aux Sabres de Buffalo au cours du week-end. Ils seront en congé.

Les deux rendez-vous ont été annulés parce qu’il y a une semaine, les Sabres ont disputé une série de deux matchs face aux Devils du New Jersey, une formation frappée durement par la pandémie.

40 cas

En date d’hier matin, 40 joueurs ne pouvaient chausser les patins en raison des règlements appliqués dans le cadre du protocole de la Ligue nationale.

C’est énorme.

Pas étonnant que des mesures d’urgence aient été prises dans le but de stopper la propagation.

On ne veut surtout pas arriver à la fin de la saison avec des équipes ayant disputé cinq à huit matchs de moins que les autres...

Comment alors déterminer le classement final des quatre divisions ?

Comment déterminer quelles formations obtiendraient un laissez-passer pour le tournoi de fin de saison ?