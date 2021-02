LHJMQ: le Drakkar s’incline devant les Cataractes

Le Drakkar de Baie-Comeau a encaissé un deuxième revers de suite, samedi après-midi, quand il s’est incliné 3-1 devant les Cataractes de Shawinigan sur la glace du Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Victorieux 4-3 face à ces mêmes rivaux, quelques jours plus tôt, les Nord-Côtiers ont été dans le coup pendant près de deux périodes, pas assez pour empêcher les Mauriciens de prendre leur revanche.

Avec une égalité à un partout, les vainqueurs ont été opportunistes quand William Veillette a redonné les devants aux siens alors qu’il ne restait que neuf secondes à écouler au deuxième tiers.

Secoués par ce but tardif, les jeunes membres de l’équipage n’ont pas eu trop le temps de s’en remettre. Les Cataractes ont enchaîné avec un troisième filet (Lorenzo Canonica) à la quatrième minute de jeu du dernier engagement.

«C’est vrai que leur but avec neuf secondes à faire a fait mal. Pour les joueurs, cela a comme été un coup de poing dans le front», a imagé l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Quelques erreurs en défensive et un but chanceux ont permis à l’ennemi de se faufiler. « C’est dommage pour la défaite, mais nous avons quand même vu plus de choses positives que lors de nos matchs précédents ».

Tout en soulignant le bon travail de son désavantage numérique, le pilote du navire a surtout apprécié la première portion de la rencontre. «Tout s’est bien passé mais les joueurs ont dérogé du plan de match avec huit minutes à faire en deuxième période et cela est devenu plus difficile par la suite. L’apprentissage se poursuit», a répété le dirigeant.

Olivier Nadeau, à la suite d’une bévue du défenseur Dylan Schives, a complété le pointage pour les gagnants. Gabriel Belley-Pelletier (en avantage numérique) a été le seul à déjouer le gardien Charles-Antoine Lavallée, brillant dans la victoire.

En bref

Victime d’une 15e défaite en 22 sorties cette saison, le Drakkar complétera son séjour dans l’environnement protégé de Rimouski, dimanche midi, alors qu’il rendra visite aux Remparts de Québec.