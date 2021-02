Mon Super Bowl en confinement

Je prépare les meilleures ailes de poulet au monde. C’est ce qu’en disent toutes celles et tous ceux qui y ont goûté.

Personne ne s’ajoutera au concert d’éloges ce dimanche, malheureusement, parce que tout le monde regardera le Super Bowl chez soi. Cette année, pas de débats échauffés dans nos salons à savoir si une partie où la défensive domine peut quand même être excitante. Ça se passera sur Facebook.

Pas de bière !

Moi qui aime les bières IPA, les gins québécois et les vins nature qui goûtent l’écurie, je leur préfère la Bud Light au Super Bowl. Il n’y aura rien de tout ça dimanche, toutefois, parce que j’en serai au jour 7 de 28 du Défi de la Fondation Jean Lapointe. Pas de petite bière claire pour Claudio cette année !

Et pour ajouter à tout ça, mes Saints se sont fait sortir par Tom Brady et ses Buccaneers en demi-finale d’association, suivant le déclin de Drew Brees, le quart-arrière des chéris de La Nouvelle-Orléans. Mon beau chandail noir et or est retourné sur son cintre jusqu’en septembre prochain.

Ma seule motivation à regarder la partie, c’est d’espérer voir Tom Brady perdre. Voilà qui ne correspond pas tant à mes valeurs d’esprit sportif ! Je n’ai même pas l’excuse de préférer Laurent Duvernay-Tardif, resté au CHSLD plutôt qu’en train d’aider les Chiefs à gagner.

C’est plate

Certains ont le confinement plus confortable que d’autres. J’en suis, avec une famille et des amis qui me manquent, mais que je sais en sécurité, en plus d’un bébé qu’on attend ma blonde et moi. Il y a pas mal de monde pour qui c’est vraiment pire, quand on s’encabane entre deux quarts de travail à l’hôpital ou qu’on télétravaille en vivant seul dans un studio.

Pour beaucoup, les frustrations du confinement sont plus banales et, surtout, moins graves. Ce sont les soupers manqués, les enfants des autres qu’on ne voit plus grandir, les projets ou les voyages qu’on a dû retarder.

En gros, c’est plate. La vie est plate et, même si ce n’est pas un drame, ça ne peut pas être un projet permanent, une vie plate.

Dans le contexte, raison de plus pour ne pas manquer les occasions de se changer le quotidien !

Rien ne sert de bouder

Dimanche, donc, je vais le regarder, le Super Bowl, mais ce ne sera pas pour faire le party, ce sera pour le beau jeu. Un sport d’équipe fascinant, joué au plus haut niveau, accompagné de spectacles et de publicités pour celles et ceux qui aiment moins ça.

Et, des ailes de poulet, je vais en faire quand même ! Je vais en faire pour ma blonde et moi, puis je vais en livrer chez mes amis qui regardent le Super Bowl aussi.

Et si les Buccaneers gagnent, menés par un Tom Brady qui remporterait sa septième bague du Super Bowl, bien coudon ! Je me dirai que j’ai assisté à un des plus grands exploits sportifs de l’histoire du sport professionnel.

Parce qu’on a beau être confiné, ça ne sert à rien de se chercher des raisons de plus de bouder.