Monarchie: la CAQ répond comme les libéraux

Lorsque Le Journal a demandé cette semaine au gouvernement Legault sa position sur l’abolition de la monarchie, idée appuyée par les trois quarts des Québécois, quelle fut sa réponse ?

« Les Québécois ont bien d’autres priorités à l’heure actuelle et ne souhaitent pas voir leur gouvernement s’engager dans ce processus, surtout en crise sanitaire. »

Position libérale

Sur le fond, une position similaire à celle des gouvernements libéraux Charest ou Couillard.

Fait à noter, d’ailleurs, c’est un ex-employé libéral, et par surcroît ex-candidat du PLQ (en 2014 et en 2018) qui a livré la réponse caquiste : Florent Tanlet, aujourd’hui attaché de presse de Sonia LeBel, ministre responsable des Institutions démocratiques.

Tanlet, homme sympathique, engagé. (Très critique en 2018 des positions de Legault en immigration). Malgré son changement de parti, il n’a pas dû avoir bien du mal à trouver sa formulation sur la question de la monarchie.

Quand la CAQ promettait le « changement », et « maintenant », M. Tanlet luttait pour la « continuité » et le changement plus tard. Au fond, il est resté le même. C’est la CAQ qui a changé... de position !

Tournant bleu

Car, en 2015, avec son Nouveau projet pour les nationalistes du Québec – tournant crucial « bleu » –, la CAQ écrivait : « Les institutions communes et le fonctionnement du fédéralisme exécutif canadien doivent être réformés pour évacuer certains legs d’une autre époque. »

Pour les institutions du Québec, la CAQ prônait « l’abolition » du poste de lieutenant-gouverneur (LG), qu’elle classait parmi les « legs impériaux ».

Certes, avec la pandémie, les citoyens ont la tête ailleurs.

Mais pourquoi ne pas avoir profité, dans la foulée du dernier scandale vice-royal, pour rappeler sa position de 2015 ? Pourquoi avoir plutôt réagi en « libéral » pur jus ?

Le gouvernement Legault aurait pu prévenir les partis fédéraux (qui pourraient être en campagne bientôt) qu’il n’acceptera pas que le prochain LG du Québec soit nommé unilatéralement par Ottawa. Ce fut le cas pour J. Michel Doyon en 2015, comme pour Jean-Louis Roux en 1996, et Lise Thibault l’année suivante.

La domination britannique sur le Québec, en 2021, est plutôt théorique. Mais celle du Dominion est bel et bien réelle. Quand on pense que le Québec ne choisit même pas son chef d’État (le LG).

Dans les années 1980, Brian Mulroney, dans un esprit d’ouverture pour le Québec, avait consulté le gouvernement Bourassa quand vint le temps de nommer un nouveau LG à Québec.

Malheureusement, cette pratique ne devint pas convention puisque le gouvernement Chrétien décida de retourner à l’unilatéralisme arrogant qui le définissait si bien dans son rapport au Québec.

Constitution

Gouverner, c’est prévoir. Or, lorsqu’Élizabeth II quittera ce monde, l’abolition de la monarchie deviendra un sujet chaud dans tout le Commonwealth et, évidemment, dans notre Dominion. Le Québec doit être prêt.

Comme il doit se préparer à une ronde constitutionnelle potentiellement déclenchée par le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney, qui veut tenir un référendum sur la péréquation dès cet automne, ce qui déclencherait l’obligation de négocier des changements constitutionnels.

D’où l’importance que le gouvernement Legault se remémore, malgré l’actuelle pandémie, ses propres positions. Et ses promesses de « faire des gains à l’intérieur du Canada ».