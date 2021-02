Noah Juulsen savoure son retour dans la LNH

Fraîchement débarqué en Floride, Noah Juulsen a effectué ses débuts avec les Panthers, vendredi soir, dans un gain de 2 à 1 contre les Predators de Nashville, à Sunrise. Pour l’ancien défenseur du Tricolore, il s’agissait d’un premier match dans la LNH depuis décembre 2018.

«Je me sentais bien, a confié Juulsen dans une entrevue publiée sur le site web officiel des Panthers. Ça faisait longtemps. Je ne savais même pas si j’allais avoir cette opportunité cette année. Je suis juste reconnaissant que la Floride m’ait choisi et m’ait donné cette chance ce soir (vendredi).»

Choix de première ronde du Canadien en 2015 (26e au total), Juulsen n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années. La formation montréalaise a finalement jeté l’éponge en le soumettant au ballottage en début d’année. Les Panthers ont réclamé l’arrière de 23 ans, le 11 janvier.

Limité à 44 matchs dans la LNH, Juulsen espère pouvoir véritablement lancer sa carrière avec les Panthers. Ce premier match en plus de deux ans dans le circuit Bettman lui a certainement fait le plus grand bien.

«Jouer des matchs de la LNH, c’est ce que tout le monde veut faire, c’est ce qui m’a manqué le plus, a dit le Britanno-Colombien. Je suis reconnaissant d’être ici.»

Une formidable séquence

Même si le Tricolore connait un excellent début de saison, Juulsen n’a pas perdu au change puisque les Panthers forment également l’une des équipes de l’heure présentement dans la LNH.

Cette victoire contre les Predators leur a permis de prolonger à huit leur séquence de matchs avec au moins un point, la deuxième plus longue dans l’histoire de l’organisation pour entamer une saison. En 1996-1997, les Floridiens avaient récolté des points à leurs 12 premiers matchs.

«Je crois que toute l’équipe clique. Si un gars n’y va pas, d’autres le font. C’est formidable, a résumé Carter Verhaeghe, auteur du but gagnant. L’attaquant ontarien, qui a signé une entente de deux ans avec les Panthers à l’entre-saison, a également obtenu une mention d’aide sur le but égalisateur d’Aleksander Barkov.

«Il y a une bonne chimie entre moi et Barky. C’est un grand joueur avec qui c’est si facile de jouer», a poursuivi Verhaeghe, qui compte déjà six buts et trois aides cette saison.

«Tout le monde le dit, c’est un nouveau départ ici. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et chacun contribue. Ça va bien jusqu’à maintenant, mais on a eu seulement huit matchs. Il y en a beaucoup d’autres qui s’en viennent. Nous avons encore beaucoup de travail à faire», a conclu Verhaeghe.

Les Panthers (6-0-2) tenteront de prolonger leur séquence dimanche, alors qu’ils affronteront les Red Wings de Detroit, en Floride.