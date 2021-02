On décourage nos créateurs

En avril dernier, j’ai lancé une nouvelle entreprise en ligne offrant, entre autres, des masques de protection artisanaux, dont trois collections faites entièrement au Québec. Ces masques sont confectionnés en respectant les normes mises en place par Santé Canada.

Nous avons notamment conçu, en collaboration avec Rosalie Taillefer-Simard, une collection de couvre-visages réutilisables avec une fenêtre transparente, qui permet de lire sur les lèvres. Lorsque nous avons rencontré en août dernier le premier ministre François Legault, il nous a recommandé de faire attester notre masque Sourire. C’est à ce moment que les embûches ont commencé.

Nos recherches nous ont permis de constater qu’il n’existe aucune attestation pour les masques artisanaux.

Les masques avec fenêtre boudés

Après de nombreuses discussions avec différents intervenants, dont la CNESST et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), nous avons appris que de nouvelles normes d’attestation ainsi qu’un formulaire seraient disponibles à la fin décembre.

Notre optimisme a été de très courte durée, puisque cette nouvelle norme s’applique uniquement aux masques de protection en milieu de travail. À notre grande déception, il n’inclut pas le masque avec fenêtre transparente réutilisable.

Nous avons conçu le masque Sourire de Rosalie afin de répondre à un besoin spécifique pour les intervenants en milieu professionnel. Le masque transparent permet aux enfants et aux malentendants de lire sur les lèvres. Selon plusieurs spécialistes, le port du masque par les éducateurs et éducatrices en garderie a des conséquences néfastes sur le développement et l’apprentissage des enfants en bas âge.

Nous nous retrouvons donc dans un cul-de-sac. Il est impossible de faire approuver le masque avec fenêtre transparente, qui est beaucoup moins coûteux à long terme que les masques jetables qui polluent l’environnement.

Le gouvernement favorise-t-il le masque jetable au détriment du masque réutilisable ? Qu’est-ce qui se cache derrière cette recommandation qui a tout pour décourager l’artisan ?

Un coût exorbitant

De plus, après une validation consciencieuse des normes, nous avons constaté avec stupéfaction que les coûts liés au dépôt d’une requête d’attestation pour le masque de protection (sans fenêtre) en milieu de travail sont exorbitants.

Par exemple, pour un lot de 100 masques, il en coûterait 6540 $ pour déposer une requête d’attestation. C’est scandaleux !

Cela revient à 65,40 $ par unité avant même la fabrication du masque et sa mise en marché. Quelle entreprise a les moyens de payer près de 80 $ par masque, seulement pour qu’il soit attesté BNQ/CNESST ? Je vous rappelle qu’ils sont fabriqués avec les normes en vigueur de Santé Canada.

Tout pour nous mettre des bâtons dans les roues !

Comble de malheur, si la demande est refusée, nous devons mettre à la poubelle tous les masques du lot, puisque le BNQ exige d’apposer son logo avant l’analyse des échantillons. C’est ridicule !

Le prix coûtant est grandement affecté et devient automatiquement non attrayant pour la clientèle. Le consommateur est ainsi pénalisé, et l’artisan/fabricant, lui, est découragé.

Jean Airoldi

Président Airoldi Couture