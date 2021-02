Pour ne jamais oublier

Photos courtoisie

Résultat du projet d’art en santé mentale « J’étais là. », des sculptures de ruban adhésif viennent d’être dévoilées au cégep de Lévis afin de commémorer la pandémie et le confinement.

Des messages écrits par des centaines d’étudiants et d’employés du collège ont servi d’inspiration à une équipe composée d’étudiants et de membres du département d’Arts visuels pour créer cette œuvre symbolique. Léo a été installé à la bibliothèque du cégep de Lévis. Le projet « J’étais là. » a été mis sur pied par l’équipe du Service psychosocial du cégep et d’autres membres du personnel.

Depuis son centenaire en 2016, je ne rate pas l’occasion chaque année, le 6 février, de souligner l’anniversaire de naissance de Lucien Poulin (photo), natif de St-Alfred de Beauce mais qui demeure maintenant à Ste-Marie. Donc, aujourd’hui, Lucien fête ses 105 ans en compagnie de sa belle Rita qui, elle, aura 99 ans en mai 2021. Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants s’unissent, malgré le confinement, pour lui souhaiter une belle journée d’anniversaire. « Preuve que le travail ne fait pas mourir », me souligne la famille.

La directrice générale du Cégep Limoilou, Chantal Arbour, m’annonce la nomination d’Anne-Marie Jolicoeur (photo) au poste de directrice des communications, du secrétariat général et du développement institutionnel. Au cours des dernières années, madame Jolicoeur a agi comme consultante en communication et nouveaux médias. Au sein de sa propre entreprise, elle a exécuté plusieurs mandats dans des établissements ou des organismes liés au domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Elle a à son actif plus de 15 ans d’expérience en gestion des opérations des communications internes et externes et a de grandes compétences en marketing, en relations publiques et en relations médiatiques. Bon succès, ma chère.

Le 06 février 2011. Les Packers de Green Bay mettent la main sur le trophée Vince Lombardi grâce à une victoire de 31-25 sur les Steelers de Pittsburgh au Super Bowl XLV présenté à Dallas. Aaron Rodgers (Photo), quart-arrière des Packers est choisi le joueur du match (MVP).

Pierre Drapeau (photo), porte-parole officiel chez Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada... Mike Hough, joueur de la LNH (1986-99) avec les Nordiques de 1986 à 1993, 58 ans... Axl Rose, chanteur soliste de Guns N’ Roses, 59 ans... Michel Garneau, retraité de la Banque Laurentienne, 66 ans... Alain Chainey, assistant entraîneur avec les Nordiques (1987-1990), 69 ans... Angèle Coutu, comédienne et actrice québécoise, 75 ans.

Le 6 février 2020 : Raphael Coleman (photo), 25 ans, celui qui incarnait le rôle d’Eric Brown, le rouquin passionné de sciences etd’explosions, dans le film de 2005 Nounou McPhee... 2019 : Guy Émond, 77 ans, coloré journaliste sportif au Dimanche-Matin, au Montréal-Matin et au Journal de Montréal... 2019 : Geoffrey Olivier Brown, 70 ans, homme de radio (CHRC, CHOI-Fm 93 entre autres)... 2018 : Fernande Migneault, mère de Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et cheffe du troisième groupe d’opposition... 2017 : David Culver, 92 ans, homme d’affaires canadien (un ancien PDG d’Alcan)... 2016 : Gilles Brown, 73 ans, chanteur (Les Valentins) et parolier québécois... 1998 : Carl Wilson, 51 ans, guitariste et membre fondateur des Beach Boys... 1998 : Oscar Thiffault, 85 ans, un des pionniers de la musique country québécoise.