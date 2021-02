Stars: Anton Khudobin puni par son entraîneur

L’entraîneur des Stars de Dallas Rick Bowness ne fera pas appel au gardien Anton Khudobin lors du match de dimanche face aux Blackhawks de Chicago, lui qui sera laissé de côté par mesure disciplinaire.

• À lire aussi: Une victoire signée Jake Allen

Le Kazakh n’a pas récolté la victoire lors de ses trois derniers départs, dont celui de jeudi, alors que Dallas a baissé pavillon 4 à 3 devant les Blue Jackets de Columbus. Samedi, Khudobin a patiné en solo après la séance d’entraînement de son équipe.

«Nous sommes une famille et nous allons gérer la situation à l'interne, a affirmé Bowness, selon le site LNH.com. Mais il faut gérer les choses en communiquant et en faisant part de nos sentiments sur ce qui est et ce qui n'est pas acceptable. J'ai très peu de règles, mais vous devez les suivre.»

Aucun détail n’a été donné à propos des agissements de Khudobin, qui ratera au moins une rencontre.

Jake Oettinger, qui connait de bons moments devant la cage des Stars, gardera le filet dimanche et sera secondé par Landon Bow.

Cette saison, Khudodin, 34 ans, montre une fiche de 3-2-1 avec une moyenne de buts alloués de 2,51 et un taux d’efficacité de ,908.

Bowness a également donné des nouvelles d’Alexander Radulov, qui souffre d’une blessure au bas du corps. Son état sera réévalué quotidiennement. L’ancien du Canadien de Montréal compte 11 points en huit matchs cette saison.