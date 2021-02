Super Bowl LV: le président du Rouge et Or sera un spectateur attentif

S’il y aura bien un spectateur attentif dans son salon dimanche soir, c’est Jacques Tanguay. Le président du club de football du Rouge et Or ne raterait pour rien au monde la première présence d’un athlète de l’Université Laval au Super Bowl.

« Ce qu’on va vivre en fin de semaine, c’est quelque chose d’exceptionnel », lâche Jacques Tanguay au bout du fil, en évoquant la participation d’Antony Auclair au plus grand rendez-vous sportif de la planète.

L’enthousiasme est perceptible dans sa voix. La fierté aussi.

Pandémie oblige, il n’y aura pas de grande fête pour célébrer l’événement. Rien à voir avec les « partys extraordinaires » que le Rouge et Or organisait il y a quelques années et qui « rassemblaient des milliers de personnes dans le stade couvert du PEPS ».

« Chacun va regarder ça chez soi. Chacun va se texter, il va y avoir du Facetime. [Dimanche] il n’y a pas grand membre de l’organisation du Rouge et Or qui ne sera pas rivé devant son écran. »

Pour sa part, M. Tanguay s’offrira une « journée tranquille de sport à la télévision ». Il compte d’abord regarder le match de ses Remparts en après-midi avant de se tourner vers le Super Bowl.

Un repas digne de ce nom est évidemment au menu. « On a le droit de se laisser aller. Des ailes, des côtes levées... Même des chips », énumère-t-il en riant.

D’autres à venir

Jamais Jacques Tanguay n’aurait pensé voir un des joueurs du Rouge et Or se rendre au Super Bowl quand il s’est lancé dans le programme de football, en 1995.

« Au début, en aucun temps le but était de créer des joueurs professionnels », se rappelle-t-il. Les choses ont toutefois vite changé. « Rapidement, en 1999, on s’est rendu compte qu’on n’était pas juste capable de former des modèles. »

Il ne se gêne d’ailleurs pas pour prédire que d’autres joueurs du Rouge et Or suivront éventuellement les traces du numéro 82 des Buccaneers de Tampa Bay. « Dans le futur, il va certainement y en avoir d’autres qui vont rejoindre ce circuit-là [la NFL] parce que, de plus en plus, nos athlètes se développent au niveau physique, au niveau des skills. Et ils ont l’attitude pour rejoindre les circuits professionnels. »

M. Tanguay se rangera évidemment dans le camp d’Auclair. Il souhaite plus que tout le voir célébrer. « C’est la seule pensée qu’on a », admet-il.