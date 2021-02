Les Buccaneers de Tampa Bay, une équipe qui n'est pas à prendre à la légère

Les Buccaneers sont devenus la première équipe qualifiée pour les séries à titre de « meilleure deuxième » à passer au Super Bowl depuis les Packers de 2010. Il ne faut pas les prendre à la légère pour autant.

Avec le mythique quart-arrière Tom Brady à bord, cette équipe a finalement pu répondre aux attentes placées en elle depuis quelques saisons. L’arsenal offensif était déjà en place avec plusieurs receveurs de qualité, mais l’arrivée de Brady a donné un grand coup dans la culture de l’organisation.

Cette équipe, c’est toutefois bien plus que Brady. Les Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Cameron Brate et Rob Gronkowski peuvent tous contribuer à l’essor de l’attaque. Dans les présentes séries, Leonard Fournette connaît du succès au sol, ce qui amène une autre dimension à l’offensive.

Défensivement, Shaquil Barrett et Jason Pierre-Paul sont affamés et pourchassent le quart-arrière avec une redoutable efficacité. Il est aussi très ardu de courir au cœur des tranchées quand Ndamukong Suh et Vita Vae sont aux aguets.

La tertiaire est autant capable de gros jeux en créant des revirements à répétition que de se faire brûler à l’occasion. C’est une unité physique et il faudra surveiller l’état de santé des maraudeurs Jordan Whitehead et Antoine Winfield Jr.

Le jeu physique, c’est bien, mais le défi demeure énorme pour limiter les dégâts face à la vitesse extraordinaire des receveurs des Chiefs.