Les Chiefs gonflés à bloc en vue du Super Bowl LV

Les Chiefs sont de retour au Super Bowl après leur triomphe d’il y a un an et entendent prouver qu’ils seront dominants pour les années à venir.

Si les canons de l’attaque ont été un tantinet plus silencieux cette saison que l’an dernier, ils ont tonné en finale d’association face aux Bills. Patrick Mahomes a connu un grand match et la chimie avec l’ailier rapproché Travis Kelce n’a jamais autant opéré. Le marchand de vitesse Tyreek Hill rend cette attaque tout simplement terrorisante. Les Chiefs ont aussi montré à l’occasion qu’au besoin, ils peuvent très bien courir avec le ballon.

Le seul point d’interrogation en ce qui concerne cette machine offensive, c’est que les deux bloqueurs partants ne seront pas au rendez-vous, ce qui pourrait créer une brèche à exploiter pour le front défensif des Buccaneers.

En défensive, les Chiefs demeurent sous-estimés même s’ils sont à la hauteur depuis plus d’un an. Le maraudeur Tyrann Mathieu et le plaqueur Chris Jones sont les pierres angulaires, mais de bons éléments se sont aussi greffés à cette unité, qui a le don de surprendre.

Le coordonnateur défensif Steve Spagnuolo en est à une troisième présence au Super Bowl et il avait causé des maux de tête à Tom Brady, en 2007, lorsque les Giants avaient créé une surprise de taille en renversant les Patriots.