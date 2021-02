Super Bowl LV: Planifiez votre plan de match gourmand du restaurant

Pour ne rien manquer du Super Bowl, établissez votre plan de match gourmand avant même le botté d’envoi. Pensez à encourager nos restaurateurs qui multiplient les offres alléchantes à déguster devant la télé. Vous pouvez commander vos plats et boissons à emporter ou à livrer.

Livraison dans le confort de votre foyer

Sushis, shish-taouk, tacos, pizza, poulet, sauté asiatique, côtes levées... Qu’il est difficile de choisir parmi tous les choix de repas, celui (ou ceux !) qui vous gardera le ventre plein pendant tout le match, et choisir le restaurant pour passer votre commande. Heureusement, les services de livraison s’occupent non seulement de vous apporter votre festin à la maison par le biais de leurs applications, mais débordent aussi d’idées appétissantes pour déterminer quelles saveurs seront au rendez-vous de ce Super Bowl LV. Du bout des doigts, consultez entre autres RestoLoco, EVA, À la Carte Express (ALCE), Uber Eats, Golo, Doordash et Skip the dishes, pour saliver, puis commander.

La Cage

La Cage a concocté trois « kits football prêts-à-cuisiner » (plans de match simples inclus) qui donnent la chance de remporter un voyage VIP pour deux au Super Bowl 2022. Selon l’ensemble choisi, soit Le Touchdown (35 $), Le Sac du Quart (55 $) ou Le Botté d’Envoi (130 $), vous pourriez manger des côtes levées, des tacos de poisson, des nachos, des guédilles au homard, des rondelles d’oignons, des frites, vos entrées préférées, etc. Bières et popcorn inclus !

Livraison et pour emporter

www.cage.ca

Fromagerie Victoria

Le Super Bowl marque la dernière journée de la poutine Acapulco (chair de saucisse mexicaine des Voltigeurs, olives noires, maïs, poivrons, oignons, crème sure) au menu de Fromagerie Victoria, offerte au coût de 12 $ ou 13 $ (avec breuvage). Les fameux P’tits Pop (fromage en grains pané), le burger l’Inter Victoria et les poutines (5 choix de sauces) combleront aussi votre estomac.

Au comptoir pour emporter, service au volant et livraison

www.fromagerievictoria.com

Shaker Cuisine & Mixologie

Sept restaurants Shaker & Mixologie (Cap-Rouge, Charlesbourg, Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe et Gatineau) proposent de savourer leurs savoureux plats à la maison et offrent 25 % de rabais sur tout le menu à emporter à l’occasion du Super Bowl. De plus, leurs côtes levées de porc sont disponibles, pour un temps limité, dans les six IGA des Sources de la région de Québec et dans deux IGA de Saint-Georges de Beauce.

Pour emporter, livraison et certaines épiceries

www.shakercuisineetmixologie.com

Toujours Mikes

Le Duetto familial de Mikes (pizza large, un choix de spaghettini bolognese, frites ou salade César à 25,99 $) fera des heureux demain, tout comme l’offre d’une deuxième pizza moyenne ou large à 10 $ de rabais. Et pour maximiser les saveurs, le populaire Mix Mikes (16,99 $) déborde de bouchées à s’en lécher les doigts.

Livraison et pour emporter

www.toujoursmikes.ca

Boston Pizza

Les nouveaux repas valeurs de Boston Pizza sont diversifiés et peuvent plaire à tous. Que les amateurs de sports soient seuls ou en famille ce dimanche ou qu’ils préfèrent la pizza, les pâtes, les ailes de poulet ou même la salade, ils trouveront le repas sur mesure, à partir de 18,99 $.

Pour emporter et livraison

www.bostonpizza.com

Barbies

Offrez-vous un Super Bowl sur le grill avec Barbies. Brochette de poulet, burgers, crevettes coupe papillon grillées, côtes levées, nachos, calmars panés à la méditerranéenne, bâtonnets de mozzarella... L’événement sportif de l’année aura un petit goût de barbecue ! Profitez du menu 2 pour 30 $ pour emporter tous les jours.

Pour emporter et livraison (succursales participantes)

www.barbiesgrill.com

Scores

Scores a développé le « Guide du fan parfait », suggérant aux sportifs de salon des délices à manger avec les doigts et de généreuses assiettes qui mettent l’eau à la bouche, accompagnés de bières. Essayez entre autres le Combo Suprême (18 $ au comptoir et 19 $ en livraison) composé de bâtonnets de fromage, de tendres filets de poulet, de rondelles d’oignons et d’ailes de poulet .

Pour emporter et livraison

www.scores.ca

Normandin

Que vous ayez envie ou non d’ouvrir le four lors de la grande messe du football, Normandin vous offre Le Festin du Super Bowl (90,99 $) et le Combo Sportif (25,99 $) qui rassemblent des délices prêts à cuire, ou le fameux PizzaQuatre (25,99 $) composé de 4 pizzas (7 pouces), une frite de format familial ainsi qu’un Pepsi (2 L), aussi offert en formule des Brasseurs avec de la bière (39,99 $).

Au comptoir à emporter et livraison

www.restaurantnormandin.com

St-Hubert

En plus de tout leur menu en ligne, les restaurants St-Hubert présentent l’offre Pique-assiette à 19,95 $ (4 filets de poulet, 4 ailes de poulet, 4 bâtonnets de fromage, frites de patates douces, une sauce pour chaque produit et une sauce BBQ), parfaite pour les jours de match. N’oubliez pas de commander votre boisson.

Au comptoir à emporter, commande à l’auto et livraison

Pour commander : st-hubert.com

Benny & Co

Demain soir, Benny & Co offrira un code rabais de 5 $ sur toute commande de 15 $ et plus (ne peut être jumelé à une autre promotion sur le site web). Goûtez entre autres à la Poutine signature (frites ondulées croustillantes, poulet rôti, fromage en grains frais et sauce Benny & Co pour 20,30 $), au demi-poulet et ses accompagnements (15,90 $ par couple), puis au repas de filets végé panés à base de soya (10,20 $ à 16,20 $).

Pour emporter et livraison

www.benny-co.com

Thaï Express

Regarder un match de football, un plat thaïlandais sur les genoux, quelle idée alléchante. Pad thaï, riz frit, sautés, caris, poulet Général Thaï (11,98 $ à 12,28 $)... Choisissez votre protéine et niveau d’épice souhaité ! Les bouchées de Général Thaï en sac (4,98 $), ainsi que les grosses ailes de poulet (2 /4,98 $ et 4 /9,98 $) et les divers plats mettant en vedette la saucisse de poulet aux saveurs thaïlandaises créeront une dépendance.

Livraison et pour emporter

www.thaiexpress.ca

Stratos

La journée du Super Bowl chez Stratos, les grandes pizzas, les poutines de 9 pouces (17 choix) et les ailes de poulet, le tout à partager, ont toujours la cote. Pour les amateurs qui préfèrent les boîtes-repas individuelles, ne manquez pas les combos (dès 12,85 $). Ferez-vous partie de l’équipe poutine et pizza ou pizza et spaghetti ?

Pour emporter et livraison

www.stratos-pizzeria.com

Rôtisserie Salaberry Pizzeria

Obtenez « la Mercedes des pizzas au prix du Lada » pour le Super Bowl chez Rôtisserie Salaberry Pizzeria, à Salaberry-de-Valleyfield, en achetant deux pizzas de format large (garnie ou pepperoni) au prix de 39,95 $. Le duo de sous-marins Salaberry avec frites, pour sa part, comblera deux estomacs pour 19,95 $, tandis que le poulet entier entouré de ses accompagnements est offert à 24,95 $.

Pour emporter et livraison

Pour commander : 450 373-4419 et voir la page Facebook

Horace

La cuisine maison du restaurant Horace, de Drummondville, s’invite dans votre salon. Poutines, dont l’italienne concoctée avec la célèbre sauce à spaghetti, ailes de poulet, pizzas, dont la Spéciale Maison (garnie, avec smoked meat, oignon, bacon et sauce à spaghetti), coquille de fruits de mer, crevettes papillon... Authenticité et diversité sont au menu.

Pour emporter et livraison

www.horace.restaurant

Chez Henri

En plus de ses spéciaux du Super Bowl (trio pizza garnie ou pepperoni, frites et ailes de poulet à 24,95 $ et baril de 9 morceaux de poulet frit, salade de chou, frites et sauce à 19,95 $), Chez Henri, à Joliette, offre toujours ses grands classiques, dont La pizza Spéciale Henri (garnie avec viande fumée) et son Mammouth Burger (deux boulettes, deux tranches de fromage, salade de chou). De plus, demain, les clients qui commanderont en ligne bénéficieront de 10 % de rabais.

Pour emporter et livraison

www.restaurantchezhenri.ca

Le Roy Jucep

L’Ensemble Jucep ravira les grands appétits, puisqu’il rassemble quatre poutines originales de format régulier, 20 ailes de poulet à la sauce Buffalo, huit bâtonnets de fromage et quatre Pepsi (591 ml) offerts à 42,99 $. Nul doute que les innombrables variétés de poutines, ainsi que le trio Jucep burger avec poutine et breuvage, trouveront preneurs auprès des amateurs de sport.

Pour emporter et livraison

www.jucep.com

Rôtisserie O’Poulet

Tout le monde peut manger un plat différent, lorsque la commande est passée à la Rôtisserie O’Poulet, de Rouyn-Noranda. Mets chinois, fish and chips maison, burgers variés (dont le très apprécié texan), shish taouk, poulet rôti, pizzas, ailes de différentes saveurs... Tous les fans de football seront comblés.