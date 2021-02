Super Bowl LV: les restos à l’offensive

Il ne reste plus que 36 heures avant la grand-messe du football et les restaurateurs ont bien l’intention d’être présents chez les Québécois, alors que les offres promotionnelles se sont multipliées ces derniers jours.

COVID-19 oblige, le Super Bowl LV aura une saveur particulière en cette année où il ne sera pas possible de se regrouper pour le match ultime opposant les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay.

À La Cage – Brasserie sportive, la direction s’attend à servir « entre 5000 et 10 000 » clients avec son service de livraison ou de commandes pour emporter. Hier matin, 1200 précommandes pour des repas prêts à cuisiner avaient déjà été effectuées à travers le réseau.

« Honnêtement, on s’attend à beaucoup de livraisons. [...] On s’attend au double par rapport à ce que nous faisons habituellement », a répondu au Journal le président et chef de la direction du Groupe Sportscene, Jean Bédard, concédant avoir constaté que plusieurs restaurateurs ont « fait preuve de créativité », ces derniers jours, afin de profiter de cet événement.

L’homme d’affaires estime que 30 000 ailes de poulet seront vendues par son organisation. L’an dernier, alors que les salles à manger étaient ouvertes, ce sont 73 836 ailes qui avaient été dévorées.

Baisse de revenus

M. Bédard concède toutefois que les revenus seront à la baisse cette année par rapport aux cuvées précédentes. Le Super Bowl est habituellement parmi les événements les plus lucratifs pour La Cage – Brasserie sportive.

Chez Benny & Co., qui compte 64 restaurants au Québec et en Ontario, la direction dit avoir triplé son approvisionnement en ailes de poulet et en côtes levées en prévision du Super Bowl. L’entreprise se prépare aussi à une hausse des commandes en raison de la fermeture des salles à manger.

« On s’attend à une augmentation de 40 % à 50 % de nos ventes par rapport à un dimanche normal.

Du côté du Groupe Martin, propriétaire de 11 rôtisseries St-Hubert dans la grande région de Québec, la direction s’est préparée pour vendre entre « 400 et 500 » ailes de poulet par restaurant.