Super Bowl LV: un Canadien pour la mi-temps

Des millions de téléspectateurs seront rivés à leur écran pour voir l’affrontement entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City. Mais, pour plusieurs autres, le clou du Super Bowl sera la présence de The Weeknd, qui deviendra le troisième artiste canadien de l’histoire à se produire en tête d’affiche du prestigieux spectacle de la mi-temps.

Ils sont rares, les Canadiens invités à divertir les foules au Super Bowl ; deux seuls ont eu droit à cette vitrine dans le passé, nommément Dan Aykroyd (au sein des Blues Brothers) et Shania Twain.

L’honneur est donc d’autant plus grand pour The Weeknd. Et ça, il le réalise pleinement.

« On grandit tous en regardant les plus grands artistes se produire au Super Bowl et on ne peut que rêver d’être un jour dans cette position. Je suis touché, honoré et ravi de me retrouver sur cette célèbre scène cette année », a déclaré le Torontois de 30 ans par voie de communiqué.

Mais à quoi s’attendre de ce spectacle-événement ?

Difficile à dire, les détails de ces prestations tenant pratiquement du secret d’État, et ce, année après année.

Des millions en plus

Les fans sont tout de même en droit de s’attendre à en avoir plein les yeux. L’équipe de The Weeknd a récemment confirmé au magazine Billboard que le chanteur avait délié les cordons de sa bourse pour bonifier de 7 millions $ US (soit près de 9 millions $ CA) le budget de son segment, et ce, pour offrir un événement « cinématique » à la hauteur de ses ambitions.

La Ligue nationale de football ne dévoile jamais les coûts de production des spectacles de la mi-temps du Super Bowl. Toutefois, la rumeur veut que le tour de chant de Jennifer Lopez et Shakira, offert l’an dernier, avait fait monter la facture à quelque 13 millions $ US.

Rappelons que les spectacles de la mi-temps durent en moyenne... 13 minutes.

Solo et sobriété

The Weeknd a toutefois surpris ses fans en conférence de presse, jeudi, annonçant qu’il n’avait prévu inviter aucun artiste à le joindre sur scène pour l’occasion. Il a ainsi infirmé les rumeurs persistantes voulant que Drake, Ariana Grande, Kenny G ou encore Doja Cat viennent lui prêter main-forte.

L’artiste de 30 ans a également profité de l’événement pour rassurer les familles : il n’apparaîtra pas sur scène le visage tuméfié ni recouvert de bandages, comme il a récemment pris l’habitude de le faire, et ce, par respect pour les téléspectateurs en bas âge.

Miley en ouverture

Malgré l’absence d’invités spéciaux pour le spectacle de la mi-temps, The Weeknd n’est pas le seul artiste attendu sur place pour les festivités du Super Bowl ce dimanche.

Miley Cyrus ouvrira les festivités d’avant-match, en après-midi, dans le cadre d’un événement organisé par TikTok. Sa prestation sera relayée en direct via la célèbre application.

Quant à l’hymne national précédant le match, il sera interprété en duo cette année, la tâche ayant été confiée à Jazmine Sullivan et Eric Church. La chanteuse H.E.R. revisitera quant à elle America the Beautiful, tandis que la poétesse Amanda Gorman, révélée lors de l’investiture de Joe Biden, y livrera un texte de son cru.