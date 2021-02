Super Bowl: notre fascination pour la violence

Vous ferez quoi demain soir ? Il y a de fortes chances que vous regarderez le Super Bowl.

Ce sera mon 47e ou 48e depuis mon arrivée au Québec en 1970.

Je n’ai raté le match que lorsque je me retrouvais à l’autre bout du monde, avant l’époque de la multiplication des chaînes et des écrans.

Empire

L’autre jour, en prévision d’un exposé devant des étudiants, je regardais des chiffres sur ce mammouth économique qu’est la NFL.

C’est tout simplement hallucinant.

En 2019, avant la pandémie, la NFL avait empoché des revenus totaux de 15,6 milliards $ US.

Elle vise 25 milliards $ US en 2027, ce qui est plus que le PIB de beaucoup de pays.

L’an dernier, 69 des 100 émissions les plus regardées à la télévision américaine furent des matchs de la NFL.

Dix-neuf des 20 émissions les plus regardées de toute l’histoire de la télé américaine furent des éditions du Super Bowl.

Pourtant, ma fascination pour le football se double d’un malaise.

Je regarde le football en étant heureux que mes deux enfants aient respectivement choisi le soccer et la natation.

Le football est si violent que la durée moyenne d’une carrière dans la NFL est de 3,8 ans.

On ne compte plus les joueurs qui décèdent prématurément, dans la jeune cinquantaine, après leur carrière, ou qui vivent leur vieillesse dans la démence et avec des douleurs permanentes.

En janvier 2013, le président Obama avait déclaré : « Je suis un grand fan de football, mais je dois vous dire que si j’avais un fils, j’y penserais longtemps avant de le laisser jouer au football ».

Beaucoup de parents se posent des questions sur ce sport, qu’ils ne se posaient pas jadis.

D’un côté, quel avenir pour ce sport si les nouvelles générations de parents éloignent leurs enfants de celui-ci ?

D’un autre côté, il y a assez de pauvres aux États-Unis qui rêvent de quitter leur misère pour que cela garantisse l’approvisionnement futur.

Suis-je cynique ? C’est tout le sport professionnel qui l’est.

Mais malgré mon malaise, je regarderai, complètement accro, comme chaque année.

Défoulement

La vérité oblige à dire qu’en plus de l’habileté des joueurs, la violence du jeu a quelque chose qui nous hypnotise, qui nous fascine, qui vient titiller une part sombre en nous.

Remplirait-on des stades avec une partie de « flag-football » ? Non.

Je rationalise mon malaise en me disant que ce sont des adultes consentants qui connaissent ou devraient connaître les risques.

Qui suis-je pour leur dire quoi faire et quoi ne pas faire ?

Je me demande même si une société violente n’a pas besoin de cette violence organisée et mise sur scène pour servir de défouloir collectif.

Et le match lui-même ?

Les Chiefs seront favoris, mais mon cœur sera avec les Bucs parce qu’on ne les voyait pas là en début d’année, et parce que Tom Brady fait rajeunir tous les « mononcles » comme moi... le temps d’un après-midi.

Bon match !