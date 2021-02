Trois voix féminines qui se démarquent

Olivia Rodrigo, Celeste, Arlo Parks : pour la plupart d’entre nous, elles étaient de parfaites inconnues il y a quelques semaines à peine. Elles le sont encore pour certains. Gageons que ça ne durera pas. En ce début 2021, voici trois nouvelles voix féminines fortes qui secouent l’industrie musicale.

Olivia Rodrigo : le phénomène

Photo courtoisie, Erica Hernandez

Vous vous souvenez de la phénoménale ascension de Billie Eilish il y a deux ans ? Une autre adolescente californienne vit la même chose actuellement.

Depuis qu’elle a lancé son premier single, Drivers Licence, le 8 janvier, le nom d’Olivia Rodrigo, 17 ans à peine, est sur toutes les lèvres. Sa touchante ballade indie-pop, récit d’un chagrin d’amour, qui suscite les comparaisons avec ses contemporaines Lorde et Phoebe Bridgers, a été propulsée en orbite, directement au numéro 1 du Hot 100 du Billboard.

Aucune artiste féminine n’avait fait mieux que ses 76,1 millions d’écoutes sur les plateformes en ligne pour une première chanson à sa première semaine.

Forcée de vivre son succès en confinement, Olivia Rodrigo garde les pieds sur terre, comme elle l’exprimait à Billboard récemment. « J’ai tout plein d’occasions excitantes qui s’offrent à moi maintenant, et des gens que j’admire me contactent et louangent ma chanson, ce qui est absolument surréel. Mais je me sens encore comme une fille de 17 ans qui fait ses devoirs de mathématiques dans sa chambre. »

Celeste : sur les traces d’Amy

Photo courtoisie, Sophie Jones

De grandes choses lui sont promises depuis 2018. Nommée étoile montante de l’année par les Brit Awards en 2020, sa chanson Stop This Flame a été adoptée par la chaîne sportive Sky Sports pour sa couverture de la très populaire Premier League de soccer anglaise.

Deux ans après un EP remarqué, Lately, Celeste Epiphany Waite, nouvelle égérie britannique de la soul, a enfin présenté un premier album complet, le 29 janvier, confirmant son potentiel et les comparaisons flatteuses avec Amy Winehouse, Adele et Nina Simone.

Difficile de trouver plus imposant comme points de référence. « C’est intimidant parce que – wow – quelles carrières elles ont eues. Amy Winehouse a laissé derrière elle deux albums classiques dont la qualité n’a été approchée par personne », a-t-elle confié à The Sun.

Arlo Parks : pas loin derrière

Photo courtoisie, Alex Kurunis

Les trajectoires de Celeste et d’Arlo Parks sont étrangement similaires. Les deux puisent leur inspiration dans la soul, elles ont commencé à attirer l’attention il y a deux ans et leur premier album, sorti le même week-end, fait l’unanimité.

Conteuse hors pair, Arlo Parks se distingue cependant par des références plus éclectiques et un mariage de la soul avec la pop et le trip-hop.

À tout juste 20 ans, un avenir radieux lui semble promis maintenant que la sortie de Collapsed in Sunbeams répand la bonne parole à son sujet partout en Occident.

« Je veux que ma musique soit accessible, pas opaque. Que les gens se reconnaissent dedans », détaille-t-elle au Monde.

Jusqu’à maintenant, c’est réussi.