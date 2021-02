Un air de déjà-vu

Il n’y a rien qui ressemble plus à un film catastrophe qu’un autre film catastrophe. Greenland, un nouveau thriller spectaculaire, mais terriblement prévisible qui vient de débarquer sur la plateforme Amazon Prime Video, ne fait pas exception.

Car, il faut le dire, le scénario de ce nouveau film du réalisateur Ric Roman Waugh (L’Ultime Assaut) n’a rien de bien original. Alors que la comète Clarke s’approche de la Terre, John Allen Garity (Gerard Butler), un ingénieur d’Atlanta, reçoit une alerte inquiétante sur son téléphone : lui, sa femme Allison (Morena Baccarin) et leur fils Nathan (Roger Dale Floyd) ont été choisis par le gouvernement américain pour faire partie d’un petit groupe d’élus qui auront le privilège de se réfugier dans un bunker situé dans un endroit secret, au Groenland.

Au début, John n’y croit pas trop puisque les médias annoncent depuis des jours que la comète Clarke ne fera que frôler la Terre. Mais une immense explosion provoquée par des fragments de la comète en Floride sèmera rapidement la panique partout sur la planète. Il semble finalement que d’autres fragments de la comète entreront en collision avec la Terre au cours des 48 prochaines heures.

John, Allison et Nathan tenteront aussitôt de se rendre au lieu de rendez-vous donné pour les heureux élus qui pourront être mis à l’abri. Mais alors que tout le monde lutte pour sa survie, ils se heurteront à d’autres personnes qui aimeraient bien prendre leur place pour pouvoir être sauvées elles aussi.

Recette éprouvée

Greenland récupère les principaux ingrédients qu’on retrouve généralement dans les bons films catastrophes : une course contre la montre, un père héroïque qui tente de garder sa famille unie et en vie, un climat de panique généralisé et des images apocalyptiques de grandes villes entièrement détruites.

Même si son film est doté d’un budget plus modeste que les grosses productions du genre réalisées par Roland Emmerich (Le Jour de l’indépendance, 2012), Ric Roman Waugh a fait du bon boulot pour construire une intrigue assez solide qui enchaîne les scènes d’action spectaculaires. Greenland ne réinvente rien. Mais il comblera certainement les amateurs du genre.

Greenland ★★★

Un film de Ric Roman Waugh

Avec Gerard Butler, Morena Baccarin et Roger Dale Floyd. Offert sur Amazon Prime Video.